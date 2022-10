Badanie: tegoroczna ekstremalna susza byłaby "praktycznie niemożliwa" bez zmian klimatycznych

Dwudziestokrotnie wyższe prawdopodobieństwo

W badaniu naukowcy z World Weather Attribution przyjrzeli się suszy glebowej, w szczególności wilgotności powierzchni i strefy korzeniowej. Dane pochodziły z okresu od czerwca do sierpnia 2022 roku i dotyczyły obszaru położonego na północ od Zwrotnika Raka, a zatem z wyłączeniem strefy podzwrotnikowej. Szczególną uwagę poświęcili oni obszarowi zachodniej i środkowej Europy, obejmującemu również Polskę.

Naukowcy porównali wartości z danymi historycznymi, jak również wprowadzili je do trzech modelów matematycznych służących do przewidywania skutków zmian klimatycznych.

Badania wykazały, że gdyby nie kryzys klimatyczny, susza, która nawiedziła tego lata wiele obszarów Ameryki Północnej, Azji i Europy, byłaby wydarzeniem, które zdarza się raz na 400 lat. To oznacza, że była to susza tak intensywna, że można ją było zaobserwować średnio tylko raz na 400 lat. Jednak, jak stwierdzili naukowcy, zmiany klimatu spowodowane spalaniem paliw kopalnych doprowadziły do tego, że susza tej wielkości zdarza się raz na 20 lat, czyli dwadzieścia razy częściej.