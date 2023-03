Start rakiety z drukarki 3D. Jest nowa data

Rakieta Terran 1 o 33,5 metrów wysokości i 2,28 m szerokości to największy obecnie obiekt wydrukowany w technologii drukowania 3D (trójwymiarowego), jaki ma podjąć próbę lotu orbitalnego. Jest to również pierwsza rakieta, która prawie w całości, bo w 85 procentach, powstała dzięki tej metodzie. Jej ładowność jest oceniana na 1250 kilogramów podczas misji w obrębie niskiej orbity Ziemi (czyli do 185 kilometrów). Na wyższe wysokości pojazd może wynieść do 900 kg.