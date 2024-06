Najpotężniejsza rakieta świata może polecieć już dziś

Cenne doświadczenie

Podczas poprzedniego lotu testowego, w połowie marca, Starship po raz pierwszy wykonał manewr wchodzenia w atmosferę z przestrzeni kosmicznej. W tym momencie uległ zniszczeniu, ale w trakcie lotu inżynierowie zebrali wiele trudnych do przecenienia danych. Jak informuje przedsiębiorstwo, na ich podstawie usprawniono różne elementy sprzętu oraz oprogramowania, co ma umożliwić doprowadzenie do lądowań. Zmieniony został również plan lotu włącznie z momentem odłączeniem boostera, co pozwoli zmniejszyć jego masę w ostatniej fazie lotu.