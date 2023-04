Start rakiety Starship przełożony. SpaceX wstrzymuje lot

Firma SpaceX wstrzymała start rakiety Starship, której celem jest przetestowanie systemu startowego wielokrotnego użytku. Powodem tej decyzji był problem związany z ciśnieniem w pierwszym stopniu rakiety. Jak podała firma, jej zresetowanie może potrwać co najmniej 48 godzin.

Należąca do Elona Muska firma SpaceX wstrzymuje start rakiety Starship, najpotężniejszej rakiety, jaką kiedykolwiek zbudowano. Miał on odbyć się w poniedziałek, 17 kwietnia, po godzinie 15, w Boca Chica (miejscowości znanej także jako Kopernik Shores) w stanie Teksas. Odliczanie ruszyło, ale na kilka minut przed startem firma poinformowała o problemach.

Start rakiety Starship przełożony. Kiedy poleci znowu?

Zespół SpaceX wstrzymał lot z powodu problemu związanego z ciśnieniem w pierwszym stopniu rakiety. Firma zdecydowała się kontynuować odliczanie. Jak poinformowała, to szansa na przekształcenie tego w "mokrą próbę generalną" - szansę na przećwiczenie tego, co by się stało, gdyby rakieta miała jednak polecieć.