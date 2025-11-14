Rakieta New Glenn po pierwszym starcie. Dołączyła do elitarnego grona

Udany start rakiety New Glenn firmy Blue Origin Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek o godzinie 15.55 czasu wschodniego (EST) z Przylądku Canaveral na Florydzie wystartowała rakieta New Glenn firmy Blue Origin, kierowanej przez Jeffa Bezosa. Start miał odbyć się wcześniej, ale wstrzymały go silne zachmurzenie i burza geomagnetyczna.

Udany start rakiety Blue Origin

Dwustopniowa rakieta zbudowana przez firmę Rocket Lab wyniosła w przestrzeń kosmiczną dwie satelity NASA w ramach misji ESCAPADE. Kontrolerzy naziemni nawiązali z nimi kontakt o godzinie 22.35 w czwartek czasu wschodniego. Zadaniem sond będzie zbadanie, jak Słońce wpływa na środowisko magnetyczne Marsa, który utracił swoje własne pole magnetyczne. Misja ma również pomóc agencji w przygotowaniach do przyszłej eksploracji Czerwonej Planety przez człowieka.

- Gratulacje dla Blue Origin, Rocket Lab, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i wszystkich naszych partnerów z okazji udanego startu misji ESCAPADE. Ta misja heliofizyczna pomoże odkryć, jak Mars stał się pustynną planetą i jak erupcje słoneczne wpływają na jego powierzchnię. Każdy start sondy New Glenn dostarcza danych, które będą niezbędne podczas startu MK-1 w ramach misji Artemis. Wszystkie te informacje będą kluczowe dla ochrony przyszłych astronautów NASA i bezcenne, gdy będziemy oceniać, jak zrealizować wizję prezydenta Trumpa dotyczącą umieszczenia flagi na Marsie - powiedział Sean Duffy, pełniący obowiązki administratora NASA.

Do wysłania sond wykorzystano booster z możliwością częściowego ponownego użycia. Około 10 minut po starcie powrócił na Ziemię, lądując na pokładzie barki dryfującej po Atlantyku. Blue Origin udało się to po raz pierwszy - do tej pory odzyskiwanie stopni rakiety było domeną należącej do Elona Muska firmy SpaceX.

After a successful launch on @blueorigin’s New Glenn rocket, our ESCAPADE mission has begun its journey - ultimately destined for Mars. The twin spacecraft will orbit the Red Planet, investigating how the solar wind stripped its atmosphere. https://t.co/URspHkGcLx pic.twitter.com/sMahZAN2Ov — NASA (@NASA) November 14, 2025 Rozwiń

Sondy pomogą przygotować załogowy lot na Marsa

Podwójna sonda wysłana na Marsa w ramach misji ESCAPADE, która zyskała imię Niebieska i Złota, ma dotrzeć do Marsa we wrześniu 2027 roku. W ciągu kilku miesięcy oba statki ustawią się w swojej początkowej formacji badawczej. Od czerwca 2028 roku będą podążać za sobą po tej samej orbicie "sznura pereł", aby zbadać, jak zmieniają się warunki pogodowe na Marsie w krótkich odstępach czasu.

Sześć miesięcy później oba statki kosmiczne przesuną się na różne orbity: jeden będzie się oddalał od Marsa, a drugi trzymał się bliżej planety. W ciągu planowanego na pięć miesięcy drugiego etapu misji satelity będą badać wiatr słoneczny - strumień plazmy wypływający ze Słońca, który składa się głównie z protonów, elektronów i cząstek alfa - oraz górne warstwy atmosfery Czerwonej Planety. Pozwoli to naukowcom na badanie reakcji Marsa na wiatr słoneczny w czasie rzeczywistym.

Misja ESCAPADE ma pomóc wyjaśnić, dlaczego Mars, niegdyś cieplejszy i bardziej wilgotny, stał się pustynną planetą, a także jak promieniowanie słoneczne wpływa na jego powierzchnię. Docelowo zebrane informacje mają być wykorzystane przy planowaniu załogowego lotu na Marsa w ramach programu Artemis.

NASA’s ESCAPADE mission, our next science mission to Mars, has a new launch date: today! The launch window opens at 2:57 p.m. EST.



Yesterday's launch attempt was postponed due to the intense geomagnetic storm that rocked our planet.



Learn more: https://t.co/ES4OWcpVKh pic.twitter.com/yKjKMRVt3F — NASA Solar System (@NASASolarSystem) November 13, 2025 Rozwiń