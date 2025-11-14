Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Rakieta New Glenn po pierwszym starcie. Dołączyła do elitarnego grona

|
Rakieta New Glenn firmy Blue Origin wyniosła dwie satelity, które zmierzają na Marsa
Udany start rakiety New Glenn firmy Blue Origin
Źródło: Reuters
Blue Origin, przedsiębiorstwo kosmiczne Jeffa Bezosa, wysłało w kosmos dwie satelity NASA. Ich zadaniem będzie badanie Marsa, a zdobyte informacje mają być wykorzystane przy planowaniu misji załogowej na Czerwoną Planetę. Start okazał się wyjątkowy nie tylko z uwagi na wynoszony ładunek.

W czwartek o godzinie 15.55 czasu wschodniego (EST) z Przylądku Canaveral na Florydzie wystartowała rakieta New Glenn firmy Blue Origin, kierowanej przez Jeffa Bezosa. Start miał odbyć się wcześniej, ale wstrzymały go silne zachmurzenie i burza geomagnetyczna.

Udany start rakiety Blue Origin

Dwustopniowa rakieta zbudowana przez firmę Rocket Lab wyniosła w przestrzeń kosmiczną dwie satelity NASA w ramach misji ESCAPADE. Kontrolerzy naziemni nawiązali z nimi kontakt o godzinie 22.35 w czwartek czasu wschodniego. Zadaniem sond będzie zbadanie, jak Słońce wpływa na środowisko magnetyczne Marsa, który utracił swoje własne pole magnetyczne. Misja ma również pomóc agencji w przygotowaniach do przyszłej eksploracji Czerwonej Planety przez człowieka.

- Gratulacje dla Blue Origin, Rocket Lab, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i wszystkich naszych partnerów z okazji udanego startu misji ESCAPADE. Ta misja heliofizyczna pomoże odkryć, jak Mars stał się pustynną planetą i jak erupcje słoneczne wpływają na jego powierzchnię. Każdy start sondy New Glenn dostarcza danych, które będą niezbędne podczas startu MK-1 w ramach misji Artemis. Wszystkie te informacje będą kluczowe dla ochrony przyszłych astronautów NASA i bezcenne, gdy będziemy oceniać, jak zrealizować wizję prezydenta Trumpa dotyczącą umieszczenia flagi na Marsie - powiedział Sean Duffy, pełniący obowiązki administratora NASA.

Do wysłania sond wykorzystano booster z możliwością częściowego ponownego użycia. Około 10 minut po starcie powrócił na Ziemię, lądując na pokładzie barki dryfującej po Atlantyku. Blue Origin udało się to po raz pierwszy - do tej pory odzyskiwanie stopni rakiety było domeną należącej do Elona Muska firmy SpaceX.

Sondy pomogą przygotować załogowy lot na Marsa

Podwójna sonda wysłana na Marsa w ramach misji ESCAPADE, która zyskała imię Niebieska i Złota, ma dotrzeć do Marsa we wrześniu 2027 roku. W ciągu kilku miesięcy oba statki ustawią się w swojej początkowej formacji badawczej. Od czerwca 2028 roku będą podążać za sobą po tej samej orbicie "sznura pereł", aby zbadać, jak zmieniają się warunki pogodowe na Marsie w krótkich odstępach czasu.

Sześć miesięcy później oba statki kosmiczne przesuną się na różne orbity: jeden będzie się oddalał od Marsa, a drugi trzymał się bliżej planety. W ciągu planowanego na pięć miesięcy drugiego etapu misji satelity będą badać wiatr słoneczny - strumień plazmy wypływający ze Słońca, który składa się głównie z protonów, elektronów i cząstek alfa - oraz górne warstwy atmosfery Czerwonej Planety. Pozwoli to naukowcom na badanie reakcji Marsa na wiatr słoneczny w czasie rzeczywistym.

Misja ESCAPADE ma pomóc wyjaśnić, dlaczego Mars, niegdyś cieplejszy i bardziej wilgotny, stał się pustynną planetą, a także jak promieniowanie słoneczne wpływa na jego powierzchnię. Docelowo zebrane informacje mają być wykorzystane przy planowaniu załogowego lotu na Marsa w ramach programu Artemis.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek/ast

Źródło: Reuters, NASA

Źródło zdjęcia głównego: Blue Origin

Udostępnij:
TAGI:
Jeff BezosKosmosMars
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Lało, osunęła się ziemia. Trwa akcja poszukiwawcza
Świat
Orkan Claudia przyniósł do Hiszpanii wysokie fale
Orkan nad Hiszpanią i Portugalią. Są ofiary śmiertelne
Świat
Silny wiatr
Uwaga na silne podmuchy. W prognozie kolejne zagrożenia
Prognoza
Deszczowa niedziela
W części kraju będzie mokro. Pogoda na dziś
Prognoza
Trzmiele
"Zaskakująca zdolność". Trzmiele odczytały kod
Nauka
Nocą miejscami popada deszcz
Nocą do Polski wkroczy front. W części kraju zacznie padać
Prognoza
Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Światła północy i południa ozdobiły niebo
Ciekawostki
Deszcz ze śniegiem
Zmarzniemy. Średnio w ciągu doby będzie od 0 do 5 stopni
Prognoza
Skutki wylania jeziora zaporowego na rzece Matai'an
Wylało jezioro zaporowe. Wioski pod wodą, błotem i gruzem
Świat
Nad Wielką Brytanię nadciąga burza Claudia
Ulewy w Wielkiej Brytanii. W 24 godziny może spaść tyle deszczu, ile w miesiąc
Świat
Smog w Nowym Delhi
Dym z pól uprawnych zatruwa największe miasto świata
Smog
Jesień, wyż, pogodnie
W czwartek będzie ciepło, aura dopisze
Prognoza
Międzynarodowy zespół naukowców odkrył w Australii najstarsze skorupki jaj krokodyli
Wspinały się po drzewach i polowały jak lamparty
Nauka
Zorza polarna
Dwie wyjątkowe noce. Mogą przynieść najsilniejsze od lat zorze polarne
Świat
Pochmurna, mglista, chłodna noc
Czeka nas zimna noc, w dzień mocniej powieje
Prognoza
Wulkan Santa Bárbara - zdjęcie poglądowe
W Portugalii budzi się wulkan
Świat
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Nawet 18 stopni, a potem przydadzą się zimowe opony
Prognoza
"Dwugłowy" robak (bez drugiego zooida) - wybarwione mięśnie (zielony) i mózg (czerwony)
Tak wyglądają dwugłowe robaki. Odkryli je Polacy
Nauka
Skumulowana suma opadów śniegu w Europie do 28 listopada
Zimno rozpocznie prawdziwy szturm. Kiedy spadnie śnieg
Prognoza
Hiszpania, burza
Potężne fale w Hiszpanii. Setki interwencji służb
Świat
Jeden z protestujących w miejscu, gdzie odbywa się szczyt klimatyczny
"Nie możemy zjeść pieniędzy"
Świat
Niedźwiedź pojawił się na lotnisku w Japonii
Niedźwiadek na lotnisku. Wstrzymano loty
Świat
Rekin zaatakował surfera w Australii
"Coś wyłoniło się z wody"
Świat
Tajwan. Na wyspie trwają przygotowania do uderzenia tajfunu Fung-wong, 11.11.2025
Kolejne ewakuacje i zamknięte szkoły. Jest apel, by nie wychodzić na plaże
Świat
Pompa ciepła jest coraz bardziej popularnym sposobem modernizacji domowych systemów grzewczych
Pompa ciepła w modernizowanym domu
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Gęsta mgła
Mgły w Polsce. W tych miejscach uważajmy
Polska
Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025
Zorza polarna w Polsce. "To dopiero przedsmak"
Polska
Pingwin peruwiański
"Są o krok od całkowitego wyginięcia"
Ciekawostki
Deszcz, pochmurno, jesień
Sporo chmur na niebie, do 12 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Noc, mgła
Gęste mgły. IMGW ostrzega
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica