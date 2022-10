Pustynia Atakama w Chile. Łąka w najsuchszym miejscu świata. Naukowcy odkrywają sekrety "kwitnącej pustyni"

Pustynia Atakama, najsuchsze miejsce na Ziemi, od czasu do czasu zamienia się w łąkę wypełnioną różnobarwnymi kwiatami. Naukowcy przyjrzeli się mechanizmom, które sprawiają, że spękana ziemia może co pewien czas pokryć się feerią barw. Wyniki ich badań wskazują, że na Atakamie może trwać niewidoczny proces ewolucyjny, którego osią są relacje między roślinami a owadami.

Pustynia Atakama ciągnie się wzdłuż zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej. To najsuchsze miejsce na Ziemi. Niektóre tamtejsze stacje meteorologiczne nigdy nie odnotowały opadów. Wbrew pozorom Atakama nie jest jednak jałowa. Co pięć do dziesięciu lat, od września do połowy listopada, zamienia się w oszałamiająco kolorową "desierto florido" (po hiszpańsku znaczy to "kwitnąca pustynia").