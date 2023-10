Misja Psyche wystartowała. Sonda leci w kierunku asteroidy

NASA wystrzeliła w piątek sondę w kierunku asteroidy 16 Psyche, jednej z największych asteroid bogatych w metale w naszym Układzie Słonecznym. Misja miała rozpocząć się w czwartek, jednak z powodu niekorzystnej pogody lot został jednak przełożony.

Misja Psyche wystartowała w piątek o godz. 16.19 polskiego czasu. Sonda została wyniesiona w kosmos za pomocą rakiety SpaceX Falcon Heavy z Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy’ego.

Start misji pierwotnie miał odbyć się w czwartek. Został jednak przełożony z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych. Jak wyjaśniono wcześniej, aby misja przebiegła bez zarzutu konieczne jest jej rozpoczęcie w ściśle określonym oknie czasowym, gdyż nawet chwila opóźnienia mogłaby zaburzyć trajektorię lotu.

Misja Psyche wystartowała NASA

"Kolejna historyczna podróż"

Celem misji Psyche jest asteroida o tej samej nazwie, jedna z największych asteroid bogatych w metal w naszym Układzie Słonecznym. Naukowcy uważają, że może ona być częścią jądra planetoidy, a więc wczesnego budulca planetarnego. Ich zdaniem asteroida składa się z mieszanki skał i metalu żelazowo-niklowego.

Psyche ma zapewnić inżynierom wyobrażenie o tym, z czego może składać się jądro Ziemi i jak wyglądało formowanie się planet w Układzie Słonecznym. Badanie Psyche może być jedynym w swoim procesem odkrywania gwałtownej historii zderzeń i akumulacji materii, która dała początek istnieniu Ziemi, a w konsekwencji nas samych.

- Zespół pracował niestrudzenie, aby przygotować statek kosmiczny do podróży na jedyną w swoim rodzaju asteroidę - opowiadał w środę Henry Stone, kierownik projektu Psyche w Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA w Południowej Kalifornii. - Wszystkie systemy statku kosmicznego, instrumenty naukowe i oprogramowanie zostały zintegrowane i gruntownie przetestowane, a statek kosmiczny jest w pełni skonfigurowany do lotu. Z niecierpliwością czekamy na start i - co ważniejsze - na osiągnięcie celów misji, wyznaczając kolejną historyczną podróż odkryć naukowych - dodał.

Sonda jest wyposażona w 1085 kilogramów ksenonu - materiału napędowego, który ma zapewnić jej dotarcie do pasa asteroid. Dzięki specjalnym zabezpieczeniom statek zostanie ochroniony przed ciśnieniem atmosferycznym i ciepłem podczas startu. Nowa misja to także szansa na przetestowanie technologii o nazwie Deep Space Optical Communications (DSOC), która ma zapewniać komunikację laserową o dużej prędkości transmisji danych. System ma być wykorzystywany w przyszłych misjach NASA - w tej został zawarty wyłącznie w ramach eksperymentu i to nie on będzie odpowiadać za przesyłanie głównych danych.

Ściśle ustalony plan lotu

Sama rakieta składa się z dwóch stopni i dwóch boosterów. Po oddzieleniu się bocznych elementów jej główny stopień spadnie do Oceanu Atlantyckiego. Potem odpali się drugi stopień rakiety i pomoże Psyche uciec przed ziemską grawitacją. Po około czterech minutach od startu ochronna owiewka oddzieli się od rakiety i spadnie na ziemię. Około godzinę po starcie sonda oddzieli się od górnego stopnia rakiety. Wkrótce potem rozłoży swoje dwa panele słoneczne i skieruje je w stronę Słońca. Dopiero wtedy będzie można mówić o przejściu w stan gotowości.

Naukowcy wskazali, że odebranie pierwszego sygnału od sondy może zająć nawet dwie godziny od oddzielenia się od rakiety.

Kiedy uda się nawiązać łączność, zespół inżynierów zacznie rekonfigurować sondę. Jak podali, potwierdzenie, że cały sprzęt i oprogramowanie działają bez zarzutu, zajmie około trzech miesięcy. Za około pięć miesięcy naukowcy zaczną pojedynczo uruchamiać silniki, by dotrzeć do asteroidy oddalonej o 3,6 miliarda kilometrów. Podróż do celu, znajdującego się między Marsem i Jowiszem, ma zająć prawie sześć lat. Po dotarciu do docelowej asteroidy o nazwie 16 Psyche - bogatej w metale - w 2029 roku, sonda ma spędzić około 26 miesięcy na jej orbicie, zbierając zdjęcia i inne dane.

Rakieta SpaceX Falcon Heavy gotowa do lotu NASA/Aubrey Gemignani

Autor:kw,ps/dd

Źródło: NASA, Reuters, tvnmeteo.pl