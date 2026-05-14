Nauka

Dotąd myślano o nich jak o odpadach

Rhizostoma pulmo
Nowy gatunek meduzy odnaleziony w miejskim parku
Do tej pory parzydełkowce, które trafiały do sieci rybackich, były uznawane za zbędną biomasę. Hiszpańscy eksperci uważają, że na meduzach może skorzystać między innymi branża kosmetyczna.

Meduzy bardzo często są częścią tak zwanego przyłowu, czyli organizmów, które nie stanowią celu połowu, ale są łapane podczas połowów konkretnych gatunków. Zdaniem autorów pracy opublikowanej na łamach "Frontiers in Marine Science", parzydełkowce mogą być dla przemysłu kosmetycznego i biotechnologicznego cennym źródłem wysokiej jakości kolagenu.

Nie wiedzieli, jak wykorzystać przyłów

W trakcie badań naukowcy z Universidad Católica de Valencia w Hiszpanii przeprowadzili wywiady z członkami czterech cechów rybackich w hiszpańskim regionie Morza Śródziemnego. Ustalono, że najczęściej do ich sieci trafiała meduza beczkowata (Rhizostoma pulmo), która ma zwykle średnicę kilkudziesięciu centymetrów.

Rybacy nie wiedzieli, jak mogą spieniężyć złowione bezkręgowce. Eksperci zaproponowali wykorzystanie przyłowu meduz poprzez ekstrakcję kolagenu zamiast traktowania ich jako niefortunnego odpadu. Żeby sprawdzić, czy to rozwiązanie ma sens, w laboratorium kolagen ekstrahowano zarówno z osobników złowionych jako przyłów, jak i z tych celowo złowionych w sieci ręczne. Pochodzący z przyłowów meduz kolagen nie różnił się znacząco od tego uzyskanego z meduz specjalnie poławianych.

- Przypadkowe odłowienie nie spowodowało znaczącego uszkodzenia kolagenu - stwierdziła główna autorka badania i morska badaczka Raquel Torres.

Do czego można wykorzystać kolagen

Autorzy pracy podkreślili, że wysokiej jakości kolagen pochodzący z przyłowu meduz może okazać się bardzo cenny dla branży kosmetycznej i biotechnologicznej. Jest on stosowany w wielu produktach. Między innymi w balsamach do pielęgnacji skóry, opatrunkach na rany, kapsułkach z lekami i suplementach diety. Naukowcy twierdzą, że przypadkowo złowione meduzy, zamiast być po prostu wyrzucane, mogą stanowić cenne źródło komercyjne, jeśli uda się wdrożyć skuteczne metody ich pozyskiwania. - Dowodząc, że przyłów meduz może dostarczać kolagenu bez utraty jakości, proponujemy rozwiązanie biogospodarki o obiegu zamkniętym: redukcję odpadów, tworzenie nowych możliwości ekonomicznych i jednoczesne wspieranie rybołówstwa na małą skalę - wyjaśniła Torres.

Źródło: PAP
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
