Przodkowie dzisiejszych rekinów mogli być pionierami w wyczuwaniu goryczy

Artykuł na ten temat ukazała się 13 listopada na łamach "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Receptory gorzkiego smaku

Naukowcy odkryli receptory gorzkiego smaku u 12 gatunków ryb chrzęstnoszkieletowych (rekinów i płaszczek). Receptor ten należy do tak zwanego typu 2, który występuje między innymi u ludzi, umożliwiając rozpoznawanie gorzkiego i potencjalnie trującego pożywienia. Dotąd wydawało się, że ten receptor posiadają wyłącznie kręgowce kostnoszkieletowe. - Dzięki najnowszym badaniom można spojrzeć 460 milionów lat wstecz na molekularne i funkcjonalne początki całej rodziny receptorów gorzkiego smaku - powiedziała doktor Sigrun Korsching z Uniwersytetu w Kolonii. Genomy rekinów są stosunkowo duże, dlatego do niedawna ich analiza napotykała trudności. Ich sekwencjonowanie (ustalanie kolejności) jest bardziej skomplikowane i trwa dłużej niż w przypadku wielu innych zwierząt. Obecnie jednak techniki sekwencjonowania są bardziej zaawansowane, przez co dostarczają coraz większej ilości informacji na temat genów ryb chrzęstnoszkieletowych. Analiza 94 gorzkich substancji rozpoznawanych przez człowieka dowiodła, że 11 z nich rozpoznają receptory rekinów. Co ciekawe, niektóre z nich aktywują również receptory gorzkiego smaku u "żywej skamieniałości" latimerii (ryby, która wymarła ponad 60-70 mln lat temu).