Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Przez Drogę Mleczną przechodzi ogromna fala. Naukowcy nie wiedzą dlaczego

Gaia_discovers_our_galaxy_s_great_wave_edge-on
Zakrzywiony dysk Drogi Mlecznej ulega drganiom (wideo bez dźwięku)
Źródło: Stefan Payne-Wardenaar / ESA
Teleskop Gaia należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej dostarczył zaskakujących danych na temat naszej Galaktyki. Urządzenie wykryło ogromną kosmiczną falę rozchodzącą się od centrum Drogi Mlecznej. Naukowcy nie wiedzą, jakie jest źródło tego ruchu.

Astronomowie od lat badają Drogę Mleczną, pomaga im przy tym Gaia - kosmiczny teleskop Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Od lat 50. XX wieku wiadomo, że dysk naszej galaktyki nie jest płaski, lecz zakrzywiony. Niedawno badacze z ESA odkryli, że Droga Mleczna jest w ciągłym ruchu, obraca się, przechyla i kołysze. Co więcej, przechodzi przez nią ogromna fala, która rozchodzi się od jej centrum w kierunki zewnętrznym. Przypomina ruch wody po wrzuceniu do niej kamienia.

Fala rozchodzi się po Drodze Mlecznej

Dzięki pomiarom wykonanym przez Gaię astronomowie z ESA mogli sporządzić mapy przedstawiające rozchodzącą się po Drodze Mlecznej falę. Widać na nich, jak "lewa" strona naszej galaktyki jest zakrzywiona w górę, a "prawa" strona w przeciwnym kierunku. Fala rozciąga się na ogromne odległości, oddziałując na gwiazdy znajdujące się co najmniej 30-65 tysięcy lat świetlnych od centrum Drogi Mlecznej (nasza galaktyka ma średnicę około 100 tysięcy lat świetlnych).

- To, co czyni nasze odkrycie jeszcze bardziej fascynującym, to nasza zdolność dzięki Gai do pomiaru również ruchów gwiazd w dysku galaktycznym - powiedziała Eloisa Poggio, astronomka i główna autorka badania.

Czerwone i niebieskie obszary na zdjęciu oznaczają nowo odkrytą falę. Kolorem czerwonym zaznaczono gwiazdy znajdujące się powyżej zakrzywionej płaszczyzny, a niebieskie - gwiazdy leżące poniżej.

Ilustracja fali rozchodzącej się po Drodze Mlecznej
Ilustracja fali rozchodzącej się po Drodze Mlecznej
Źródło: ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaar, E. Poggio et al (2025)

Niczym "meksykańska fala"

Naukowcy porównują ruch do kibiców wykonujących "meksykańską falę" na stadionie. Ruch został zaobserwowany dzięki badaniu położenia młodych gwiazd olbrzymów i cefeidów (niezwykle jasne gwiazdy zmieniające jasność wskutek pulsacji). Ich jasność zmienia się w przewidywalny sposób, co można zaobserwować z dużych odległości za pomocą teleskopów takich jak Gaia. 

Czerwone i niebieskie obszary oznaczają nowo odkrytą falę: czerwone obszary oznaczają gwiazdy znajdujące się powyżej zakrzywionej płaszczyzny, a niebieskie - gwiazdy leżące poniżej.

Nieznane źródło

Obecny stan wiedzy nie pozwala naukowcom na ustalenie źródła nowego ruchu naszej galaktyki. Część z astronomów spekuluje, że kosmiczna fala mogła powstać w wyniku zderzenia Drogi Mlecznej z galaktyką karłowatą. Inni wiążą falujący ruch ze zjawiskiem tzw. fali Radcliffe'a (struktura gazowa w kształcie fali w Drodze Mlecznej odkryta w 2013 roku).

- Jednak fala Radcliffe'a to znacznie mniejsza struktura i znajduje się w innej części Drogi Mlecznej niż fala badana w naszej pracy - mówiła Eloisa Poggio.

Naukowcy wierzą, że kolejne dane pochodzące z teleskopu Gaia pozwolą rozwiązać tajemnicę nietypowego ruchu w naszej galaktyce. - Nowe dane będą zawierać jeszcze dokładniejsze pozycje i ruchy gwiazd Drogi Mlecznej, w tym gwiazd zmiennych, takich jak cefeidy. Pomoże to naukowcom w tworzeniu jeszcze lepszych map, a tym samym pogłębi naszą wiedzę na temat tych charakterystycznych cech naszej galaktyki - zauważył Johannes Sahlmann, naukowiec z ESA.

Gigantyczna fala rozchodząca się po Drodze Mlecznej
Gigantyczna fala rozchodząca się po Drodze Mlecznej
Źródło: ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaar, E. Poggio et al (2025)

Autorka/Autor: fw, anw

Źródło: ESA, Science Daily

Źródło zdjęcia głównego: ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaar, E. Poggio et al (2025)

Udostępnij:
TAGI:
Europejska Agencja KosmicznaKosmos
Czytaj także:
Komar tygrysi
Komary tygrysie w kolejnym regionie kraju. Władze ostrzegają
Świat
Silny wiatr
Alert RCB. Tu należy szczególnie uważać
Polska
Uwaga na silny wiatr
Ostrzeżenia IMGW w czterech województwach
Prognoza
Jesień, pogodnie
Aż 20 stopni i wiatr, na który trzeba uważać
Prognoza
Burza tropikalna Melissa na zdjęciach satelitarnych
Mieszkańcy Karaibów muszą mieć się na baczności
Świat
Delfin zwyczajny
Żyją krócej. Czy delfiny zwyczajne wyginą?
Nauka
Mgła, mglista pochmurna noc
Miejscami noc będzie deszczowa i mglista
Prognoza
Burza Benjamin przyniesie silne porywy wiatru
Burza Benjamin. Te kraje szykują się na wichury
Świat
Lampart amurski (Panthera pardus orientalis)
Tych dzikich kotów została garstka. Cała nadzieja w sztucznej inseminacji
Nauka
Deszczowy dzień, jesień
Czeka nas istotne załamanie pogody
Prognoza
Jezioro Salton Sea w Kalifornii
Tydzień nad tym jeziorem może wywołać zmiany w płucach
Nauka
Upalnie w Sydney
Ponad 46 stopni na termometrach, padają rekordy
Świat
Ciepło na 1 listopada
W modelach panuje zgoda. Co czeka nas w pogodzie 1 listopada?
Arleta Unton-Pyziołek
Bolid widoczny nad Polską, 20.10.25
Rozbłysk nad Polską. Pochodził z nietypowego źródła
Nauka
Culiseta annulata
Owad na przynęcie i szok w całym kraju
Świat
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Sporo chmur, lokalnie słabo popada. Pogoda na dziś
Prognoza
Kometa - C/2025 A6 (Lemmon), 18.10.25
Warto wziąć lornetkę i wypatrywać jej na niebie
Ciekawostki
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
Nocą lokalnie zrobi się mgliście
Prognoza
Tajemniczy obiekt na odludziu
Znaleźli zwęglony, tlący się złom. Może być częścią rakiety
Świat
Wydry morskie kradną deski surfingowe
Wydry zabierają deski, władze ostrzegają
Ciekawostki
Deszcz, ulewy, jesień
Nadciąga załamanie pogody
Prognoza
We wtorek w Nowej Zelandii silnie wiało
Znalazła pod drzewem nieprzytomnego mężczyznę. "To mógł być każdy z nas"
Świat
Temperatura w Australii we wtorek 21 października 2025 roku
Październikowy skwar. Na horyzoncie burze i huraganowy wiatr
Świat
Powódź porwała dom mieszkańca Alaski
Woda porwała dom wraz z jego mieszkańcem. Nagranie
Świat
Zanieczyszczone powietrze w New Delhi w Indiach
Obchodzili święto tak hucznie, że powietrze było najgorsze na świecie
Świat
Zmiana pogody coraz bliżej
Zmiana pogody coraz bliżej. Kiedy zrobi się ciepło?
Prognoza
W Ermont (Dolina Oise) niedaleko Paryża przeszło tornado
Trąba powietrzna powaliła żurawie. Nie żyje jedna osoba
Świat
Mroźny poranek - zdjęcie poglądowe
Temperatura podzieliła Polskę. 20 stopni Celsjusza różnicy
Polska
Silny wiatr
Dziś będzie ciepło, ale wietrznie
Prognoza
Arktyka
Nieznany proces odkryty pod topniejącym lodem
Nauka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica