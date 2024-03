Przełom w sprawie Voyagera 1? Sonda wysłała zaskakujący sygnał

Sonda Voyager 1, czyli pozostający najdalej od Ziemi statek kosmiczny, wysłał sygnał, który różni się od całej reszty docierającej do inżynierów NASA przez ostatnie miesiące. Naukowcy mają nadzieję, że pozwoli to rozwiązać problem z komputerem pokładowym.

Przełom?

1 marca zespół misji skierował do sondy polecenie "poke", co można tłumaczyć jako "szturchnięcie", które miało uruchomić różne sekwencje oprogramowania na wypadek, gdyby jakaś usterka była powodem trwającego od kilku miesięcy problemu. Dwa dni później zaobserwowano, że aktywność w jednej części systemu danych o locie różni się od pozostałych przesłanych ostatnio. Choć sygnał ten dotarł do zespołu misji w innym formacie, inżynierom z sieci Deep Space Network NASA udało się go rozszyfrować.