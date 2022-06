To pierwsza swobodna czarna dziura w Drodze Mlecznej. Odkryto ją przy współudziale Polaków

Zakrzywianie światła

Do obserwacji nieświecących ciał niebieskich wykorzystywana jest technika mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Wykorzystuje ona właściwość masywnych obiektów do zakrzywiania i skupiania promieni światła. Jeśli światło docierające do Ziemi z odległej gwiazdy napotka na swojej drodze takie ciało, obserwator zobaczy charakterystyczne, zmienne w czasie pojaśnienie źródła - jest to tzw. zjawisko mikrosoczewkowania.