Dlaczego tak trudno jest zjeść tylko jedną frytkę? Odpowiedź kryje się w genach

Zrozumieć gen obżarstwa

Japońscy badacze z uniwersytetów w Kioto i Osace przyjrzeli się genowi CRTC1, o którym wiadomo, że jest związany z otyłością u ludzi. Poprzednie badania wskazały, że gdy usunie się go myszom, zwierzęta zaczynają przybierać na masie, co wskazuje, że pełni on funkcję tłumiącą otyłość. W pewnym momencie świat nauki napotkał jednak pewien problem: gen ulega ekspresji we wszystkich neuronach w mózgu. Oznacza to, że zawarta w nim informacja genetyczna jest wykorzystywana przez wszystkie komórki, co uniemożliwia prześledzenie konkretnego mechanizmu jego działania.