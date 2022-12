Proszek do usuwania mikroplastiku. "Wielka wygrana dla środowiska"

Nawet te, które trudno wykryć

Bez dodatkowych zanieczyszczeń

- Adsorbent ma specjalne właściwości powierzchniowe, dzięki czemu może skutecznie i jednocześnie usuwać z wody zarówno mikrodrobiny plastiku, jak i rozpuszczone zanieczyszczenia - powiedział biorący udział w badaniach dr Nasir Mahmood. - Mikroplastiki mniejsze niż 5 milimetrów, których degradacja może trwać do 450 lat, nie są wykrywalne i usuwalne za pomocą konwencjonalnych systemów przetwarzania, co powoduje, że miliony ton są każdego roku uwalniane do morza. To nie tylko szkodliwe dla organizmów wodnych, ale ma również znaczący negatywny wpływ na zdrowie ludzi - dodał badacz.