Do trzech razy sztuka. Jeszcze dziś kolejna próba kluczowego testu przed startem misji Artemis I

Bocian Florentino w czwartek wrócił po zimowym pobycie w Afryce do Polski, a to oznacza, że ponownie można oglądać transmisję w internecie z jego gniazda. Partnerka dołączyła do niego następnego dnia. Życie bocianów czarnych, gatunku objętego ścisłą ochroną w naszym kraju, na terenie łódzkiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych można obserwować od sześciu lat.