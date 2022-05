Problemy ze snem mogą powodować zaburzenia funkcji poznawczych na starość

czytaj dalej

Mieszkańcy Nowej Słupi muszą zacząć oszczędzać wodę. Na terenie miasta i gminy wprowadzony został zakaz podlewania trawników i ogródków, mycia samochodów oraz napełniania basenów z sieci wodociągowej. To niejedyna miejscowość w Polsce, gdzie mieszkańcy są skłaniani lub zobowiązywani do tego, by wody nie marnować.