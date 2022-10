Uchwycili "ducha" gigantycznej gwiazdy. Zakończyła swój żywot 11 tysięcy lat temu

czytaj dalej

Asteroida 2022 RM4 o średnicy nawet 740 zbliży się we wtorek do Ziemi. Obiekt jest zaliczany do "potencjalnie niebezpiecznych", ale specjaliści uspokajają - minimalna odległość, jaka będzie go dzielić od naszej planety, wyniesie prawie 2,3 miliona kilometrów.