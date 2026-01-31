W ramach misji Artemis II czteroosobowa załoga okrąży Księżyc Źródło: TVN24

NASA poinformowała o przesunięciu harmonogramu przygotowań do misji Artemis II. Powodem jest niezwykle niska temperatura powietrza i silny wiatr, które prognozowane są w rejonie Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy’ego na Florydzie. Próba generalna rakiety SLS, tzw. wet dress rehearsal - próba tankowania rakiety ciekłym wodorem i tlenem oraz symulacja odliczania do startu - została przełożona na poniedziałek 2 lutego. W rezultacie najwcześniejszy możliwy termin startu misji to niedziela 8 lutego.

Zespół techniczny pozostaje w gotowości

Jak podała NASA, decyzję podjęto po dokładnej analizie prognoz i możliwości technicznych sprzętu w obliczu nadchodzącego - rzadkiego dla Florydy - arktycznego frontu. Zapowiadane ochłodzenie mogłoby naruszyć warunki dopuszczalne dla przeprowadzenia testów tankowania oraz samego startu. Z tego powodu kierownicy programu zdecydowali o modyfikacji harmonogramu.

Zespół techniczny pozostaje w gotowości na stanowisku startowym w Kennedy Space Center. NASA podkreśla, że zmiana terminu testu ma zagwarantować sprawny przebieg próby generalnej, której okno startowe przypada na 2 lutego na godzinę 21 czasu lokalnego. Odliczanie do testu rozpocznie się około 49 godzin wcześniej.

W związku z ochłodzeniem, inżynierowie zadbali o utrzymanie odpowiedniej temperatury w kapsule Orion, włączając systemy grzewcze. Dostosowano także tzw. purges - systemy cyrkulacji powietrza i ochrony termicznej kluczowych elementów rakiety, w tym części silnikowych boosterów.

Załoga w kwarantannie

Czteroosobowa załoga Artemis II nadal przebywa na kwarantannie w Houston. W jej skład wchodzą dowódca misji Reid Wiseman, pilot NASA Victor Glover, specjalistka misji Christina Koch oraz Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej.

Artemis II to drugi etap programu mającego na celu przywrócenia obecności człowieka na Księżycu i stworzenie tam stałej infrastruktury badawczej. Misja potrwa około 10 dni i obejmie lot wokół Księżyca oraz powrót na Ziemię. Będzie to pierwsza załogowa próba systemu Space Launch System i kapsuły Orion w warunkach rzeczywistego lotu.

NASA zaznacza, że po przeprowadzeniu próby generalnej wyznaczy nową, ostateczną datę startu. Jeśli wystąpią kolejne przesunięcia, harmonogram będzie modyfikowany dzień po dniu.