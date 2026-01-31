Logo TVN24
Nauka

NASA opóźnia misję Artemis II. Jest komunikat

Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
W ramach misji Artemis II czteroosobowa załoga okrąży Księżyc
Źródło: TVN24
Pogoda pokrzyżowała plany NASA. Agencja przesunęła harmonogram przygotowań do misji Artemis II. Tym samym start pierwszej od ponad 50 lat załogowej wyprawy wokół Księżyca będzie opóźniony.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

NASA poinformowała o przesunięciu harmonogramu przygotowań do misji Artemis II. Powodem jest niezwykle niska temperatura powietrza i silny wiatr, które prognozowane są w rejonie Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy’ego na Florydzie. Próba generalna rakiety SLS, tzw. wet dress rehearsal - próba tankowania rakiety ciekłym wodorem i tlenem oraz symulacja odliczania do startu - została przełożona na poniedziałek 2 lutego. W rezultacie najwcześniejszy możliwy termin startu misji to niedziela 8 lutego.

Zespół techniczny pozostaje w gotowości

Jak podała NASA, decyzję podjęto po dokładnej analizie prognoz i możliwości technicznych sprzętu w obliczu nadchodzącego - rzadkiego dla Florydy - arktycznego frontu. Zapowiadane ochłodzenie mogłoby naruszyć warunki dopuszczalne dla przeprowadzenia testów tankowania oraz samego startu. Z tego powodu kierownicy programu zdecydowali o modyfikacji harmonogramu.

Zespół techniczny pozostaje w gotowości na stanowisku startowym w Kennedy Space Center. NASA podkreśla, że zmiana terminu testu ma zagwarantować sprawny przebieg próby generalnej, której okno startowe przypada na 2 lutego na godzinę 21 czasu lokalnego. Odliczanie do testu rozpocznie się około 49 godzin wcześniej.

W związku z ochłodzeniem, inżynierowie zadbali o utrzymanie odpowiedniej temperatury w kapsule Orion, włączając systemy grzewcze. Dostosowano także tzw. purges - systemy cyrkulacji powietrza i ochrony termicznej kluczowych elementów rakiety, w tym części silnikowych boosterów.

Ogromna rakieta na stanowisku startowym.

Ogromna rakieta na stanowisku startowym.

Świat
"W warunkach kosmicznych mogą wystąpić najróżniejsze problemy"

"W warunkach kosmicznych mogą wystąpić najróżniejsze problemy"

Świat

Załoga w kwarantannie

Czteroosobowa załoga Artemis II nadal przebywa na kwarantannie w Houston. W jej skład wchodzą dowódca misji Reid Wiseman, pilot NASA Victor Glover, specjalistka misji Christina Koch oraz Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej.

Artemis II to drugi etap programu mającego na celu przywrócenia obecności człowieka na Księżycu i stworzenie tam stałej infrastruktury badawczej. Misja potrwa około 10 dni i obejmie lot wokół Księżyca oraz powrót na Ziemię. Będzie to pierwsza załogowa próba systemu Space Launch System i kapsuły Orion w warunkach rzeczywistego lotu.

NASA zaznacza, że po przeprowadzeniu próby generalnej wyznaczy nową, ostateczną datę startu. Jeśli wystąpią kolejne przesunięcia, harmonogram będzie modyfikowany dzień po dniu.

Autorka/Autor: anw,jzb

Źródło: NASA, ABC News

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

