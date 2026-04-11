Lecieli prawie 40 tysięcy kilometrów na godzinę. "Tak się cieszyłem, słysząc jego głos"

Załoga misji Artemis II wróciła na Ziemię
Wypowiedź z konferencji Howarda Hu, menedżera programu NASA Orion
Źródło: TVN24
Załoga misji Artemis II wróciła na Ziemię. Z tej okazji NASA zorganizowała konferencję prasową. W jej trakcie przytoczono najciekawsze dane dotyczące lotu, a menedżerowie misji podsumowali dotychczasowe osiągnięcia.

O godzinie 2.07 polskiego czasu w okolicach San Diego w Kalifornii kapsuła Orion - której załoga nadała imię Integrity - wylądowała w wodach Pacyfiku. Był to jeden z ostatnich momentów 10-dniowej misji Artemis II, podczas której astronauci okrążyli Księżyc i pobili rekord odległości człowieka od Ziemi.

Kosmiczna precyzja

Po wodowaniu kapsuły Orion NASA zorganizowała konferencję prasową, w której trakcie zespoły agencji i menedżerowe misji wypowiedzieli się na temat różnych jej aspektów.

Jednym z najciekawszych punktów konferencji było przytoczenie liczb dotyczących lotu. A te robią wrażenie: statek Integrity przeleciał łącznie 700 233 mil (około 1 126 922 kilometry) i osiągnął prędkość maksymalną wynoszącą 24 664 mile na godzinę (około 39 692 kilometry na godzinę), osiągając docelowy tor lotu z dokładnością 0,4 procent, niecałą milę (1,6 kilometra) od celu - podał Rick Henfling, dyrektor lotu powrotnego.

Źródło: ROBERT MARKOWITZ NASA-JSC

"Tak się cieszyłem, słysząc jego głos"

Podczas konferencji głos zabrał Howard Hu, menedżer programu NASA Orion, który podziękował wszystkim zaangażowanym za wytężoną pracę.

- Cóż za cudowny dzień. Marzyliśmy jako zespół o tym, żeby do tego dnia dotrzeć. Tyle ludzi wytrwale pracowało, abyśmy tutaj byli - zaczął Hu. - Myślę, że ta misja jest misją historyczną i zademonstrowała nowe zdolności Oriona. W tej chwili nasza załoga dotarła dalej niż ktokolwiek wcześniej i z powrotem bezpiecznie. Niewiarygodne odległości, to jest fantastyczne osiągnięcie - dodał.

Hu przyznał, że choć misja zakończyła się sukcesem, to przed NASA jeszcze wiele pracy.

- Dowiedzieliśmy się bardzo wiele z tej misji. Po pierwsze, załoga dała radę wrócić bezpiecznie, ale był to lot testowy, więc praca jeszcze przed nami. Zamierzamy uczyć się z tej misji, patrzeć na dane, analizować to wszystko i iść do przodu. To jest tylko początek nowej ery eksploracji kosmosu.

Źródło: NASA/Bill Ingalls

Po Hu głos zabrał Shawn Quinn, menedżer ds. systemów naziemnych eksploracji w NASA. Przytoczył moment powrotu, który najbardziej go poruszył.

- Cóż za niesamowita i cudowna misja. (...) Gdy szykowaliśmy się na tę konferencję, do Howarda zadzwonił Reid Wiseman, dowódca Integrity. Tak się cieszyłem, słysząc jego głos. Mówił, że cała załoga czuje się dobrze i wykonaliśmy naszą misję i że zrobili to, co mieli zrobić - przekazał słowa Wisemana Quinn. - Dobrze być w NASA, dobrze być dziś Amerykaninem - podsumował swoje odczucia.

Wypowiedź z konferencji Shawna Quinna, menedżera ds. systemów naziemnych eksploracji w NASA
Źródło: TVN24

Źródło: TVN24, CNN

Źródło zdjęcia głównego: NASA/Bill Ingalls

Krzysztof Posytek
Czytaj także:
Jeden z ostatnich widoków na Ziemię
Misja Artemis II. "Była ogromna radość"
Nauka
Wodowanie w Pacyfiku
Pokonali ponad milion kilometrów, okrążyli Księżyc, są już na Ziemi
Nauka
Deszcz, parasol, wiosna, chłodno
Tutaj w sobotę mogą przydać się parasole
Prognoza
Trening podejmowania astronautów z kapsuły Orion, styczeń 2026
Taka jest pogoda w miejscu wodowania
Nauka
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Mocny spadek temperatury. Ostrzeżenia niemal w całej Polsce
Prognoza
16 min
roks ozon
Premiera"Trzy milimetry. Gdyby był jeden - już byśmy nie żyli"
TVN24
Chłodna noc
Nocą w części kraju chwyci mróz
Prognoza
Widok z kapsuły Orion w czasie misji Artemis I
Kontakt z astronautami urwie się na sześć minut. To zobaczą przez okno
Nauka
Wiosna, słońce, ciepło
Już wkrótce ma być nawet 18 stopni
Prognoza
Lotnisko na Maderze - zdj. poglądowe
Odwołane loty, poważne opóźnienia. Silny wiatr na Maderze
Przymrozki
Mroźna noc. Powyżej zera tylko w dwóch miejscach
Polska
Oblodzenie, przymrozki
IMGW ostrzega. Niebezpieczny poranek w większości kraju
Polska
Wiosna
Sporo słonecznych chwil, do 12 stopni
Prognoza
Osuwisko
Kolejne osuwisko. Ewakuacja, stan wyjątkowy
AdobeStock_673066220
W nocy mróz ściśnie w całym kraju
Prognoza
Gołębie
System nawigacji tych ptaków jest lepszy niż GPS
Ciekawostki
Ciepło, wiosna, słońce
Temperatura wkrótce poszybuje. Jak ciepło się zrobi
Prognoza
2026-04-08-1511-TELE5_910214_X039-VARIOS_LLUVIAS_Y_DESCENSO_DE_TEMPERATURAS-0001
Robi się niespokojnie. Załamanie pogody ogarnia część Hiszpanii
zakaz-spacerów-w-pobliżu-Bomunsan
"Wykopał dół w swoim wybiegu i uciekł"
Kiedy zrobi się naprawdę ciepło?
Kiedy nastąpi wybuch wiosny? To pokazują modele
Arleta Unton-Pyziołek
Statek Orion na zdjęciu naukowców Obserwatorium Astronomicznego UW
Orion na tle Drogi Mlecznej. Niezwykłe zdjęcie Polaków
Wiosna, przymrozek
Quirin znad Rosji mocno schłodził Polskę. Najzimniej tam, gdzie nikt się nie spodziewał
Polska
Akcja ratunkowa niedaleko miejscowości Marengo w USA
Wrócił do domu po dramatycznej akcji ratunkowej
Aligator w jednym z domów na Florydzie
Myślał, że to włamywacz. Do jego domu wtargnął aligator
Mróz
Alarmy IMGW w 16 województwach. Miejscami spadnie śnieg
Prognoza
Noc, mróz, przymrozek
Lokalnie pojawią się zimowe opady
Prognoza
Prognozowane opady
Przygotowują się na uderzenie kolejnej burzy. Wydano alerty
Noc, mróz, przymrozek
Nocą ściśnie lekki mróz, w górach spadnie śnieg
Prognoza
Flabelligera sp. z rodziny Flabelligeridae
Znikną, zanim naukowcy zdążą je wszystkie odkryć
Nauka
Martwy delfin w Jarszewku
"Stan ciała nie mógł nam nic powiedzieć o przyczynach śmierci"
Polska
