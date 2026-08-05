Nauka Powierzchnia Słońca z bliska. Takich zdjęć nigdy wcześniej nie wykonano Oprac. Filip Czerwiński |

Zdjęcia powierzchni Słońca wykonane przez Teleskop Słoneczny imienia Daniela K. Inouye. Wideo bez dźwięku Źródło wideo: NSF/NSO/AURA/MPS/HAO/NASA/SDO/AIA Źródło zdj. gł.: NSF/NSO/AURA/MPS

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Znajdujący się na Hawajach Teleskop Słoneczny imienia Daniela K. Inouye wykonał zdjęcia fotosfery - najbardziej wewnętrznej części atmosfery - Słońca.

Opublikowane fotografie ukazują wiry gorącej plazmy - materii rozgrzanej do tak wysokiej temperatury, że elektrony odrywają się od atomów. Obserwowane wiry mają średnicę od 19 do 170 kilometrów. Średnica Słońca wynosi prawie 1,4 miliona kilometrów - jest około 109 razy większa od średnicy Ziemi.

Zdjęcie powierzchni Słońca. Hawaje dla skali Źródło zdjęcia: NSF/NSO/AURA/MPS

Koliste wzory na Słońcu

Koliste wzory widoczne na zdjęciach nie reprezentują przypadkowych kształtów, lecz są przejawem niestabilności Kelvina-Helmholtza (KHI). Zjawisko, opisane po raz pierwszy w XIX wieku, odnosi się do dynamicznego procesu, który zachodzi, gdy dwa równoległe strumienie cieczy lub gazów oddziałują na siebie, poruszając się z różnymi prędkościami.

- Interfejs [miejsce zetknięcia prądów - red.] może stać się niestabilny i wytworzyć wiry przypominające fale, które rosną, aż się rozpadną, podobnie jak fale na jeziorze lub na oceanie w wietrznych warunkach - powiedział astronom Friedrich Woeger, starszy naukowiec w Narodowym Obserwatorium Słonecznym w Boulder w Kolorado, odpowiedzialny za instrumenty teleskopu Inouye i współautor badania opublikowanego w środę w czasopiśmie "Nature".

Teleskop Słoneczny imienia Daniela K. Inouye na wyspie Maui na Hawajach Źródło zdjęcia: NSF/NSO/AURA

Wiry, za którymi stoi KHI, są dobrze znanym, choć rzadkim zjawiskiem meteorologicznym na Ziemi i były również obserwowane w atmosferach gazowych olbrzymów, czyli Jowisza i Saturna - jak wskazał Woeger.

Niestabilność Kelvina-Helmholtza (fluctus) nad Katowicami Źródło zdjęcia: Kontakt24

- Różnica w porównaniu z falami i chmurami, które występują na Ziemi, polega na tym, że dwa oddziałujące ze sobą prądy to gorąca plazma o temperaturze około 6000 kelwinów lub 10000 stopni Fahrenheita [około 5-6 tysięcy stopni Celsjusza - red.] poruszająca się w polu magnetycznym, które sprzyja rozwojowi niestabilności - powiedział Woeger.

KHI wykręca nie tylko plazmę, lecz także pola magnetyczne, które się w niej znajdują. To wytwarza energię, która może nagle wywołać eksplozję. Obserwacje mogą pomóc lepiej zrozumieć rozbłyski słoneczne - gigantyczne wybuchy na Słońcu - oraz koronalne wyrzuty masy - obłoki plazmy o silnym polu magnetycznym wyrzucane w przestrzeń kosmiczną.