Płazińce potrafią regenerować się nawet z niewielkiego fragmentu ciała Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Niektóre zwierzęta posiadają niezwykłe zdolności regeneracyjne. Wśród nich znajdują się wypławki zaliczane do płazińców. To drapieżne bezkręgowce o prostej budowie, zamieszkujące przede wszystkim środowiska wodne, rzadziej wilgotne tereny na lądzie. Niektóre zaliczane do nich gatunki potrafią zregenerować całe ciało z niewielkiego fragmentu. Na łamach czasopisma "Nature Communications" ukazało się badanie analizujące mechanizmy, które im to umożliwiają.

Mają niesamowite zdolności regeneracji narządów

Wypławki z gatunku Schmidtea mediterranea nie posiadają niektórych układów narządów, dysponują jednak komórkami macierzystymi o wyjątkowym potencjale. Wykorzystując je, potrafią odbudować uszkodzone mięśnie i powłoki ciała, a nawet układ nerwowy. Skąd jednak wiedzą, jaki rodzaj komórki mają wytworzyć i gdzie ją skierować? Naukowcy z Uniwersytetu w Georgii skupili się na identyfikacji genów, które to umożliwiają.

Zespołowi udało się znaleźć kilkanaście genów odpowiedzialnych za "instruowanie" komórek macierzystych do przemiany w produkujące dopaminę neurony. Następnie komórki były kierowane w odpowiednie miejsca w ciele. Jak wyjaśnili badacze, dopamina odpowiada nie tylko za wywoływanie uczucia przyjemności, lecz także służy neuronom do komunikowania się między sobą i odgrywa ważną rolę w płynności ruchu.

W trakcie badań naukowcy "wyłączyli" kilka odkrytych przez siebie genów. Tak zmodyfikowane wypławki miały problemy z produkcją neuronów wytwarzających dopaminę, a ich ruchy były spowolnione.

Płazińce potrafią regenerować się nawet z niewielkiego fragmentu ciała Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Odkrycie może pomóc ludziom

W dzisiejszych czasach świat medycyny nie posiada zbyt wiele możliwości leczenia schorzeń takich jak choroba Parkinsona, Alzheimera czy urazów mózgu. Wykorzystanie własnych komórek organizmu w taki sam sposób, w jaki wypławki goją swoje rany, mogłoby stanowić przełom.

- Odkryliśmy genetyczną recepturę tworzenia tych typów komórek u tych organizmów - powiedziała Roberts-Galbraith. - Mamy nadzieję, że nasze badania pomogą innym naukowcom ustalić, jak wytworzyć z komórek macierzystych neurony produkujące dopaminę, które będzie można skuteczniej przeszczepiać pacjentom - dodała.