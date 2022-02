Potrafią przetrwać stężenia nadchloranów wyższe niż na Marsie. Sinice o takich właściwościach odkryli Polacy

Sinice (Cyanobacteria) to bakterie zdolne do procesu fotosyntezy, występują w ekstremalnych ekosystemach, na przykład źródłach termicznych, popiołach wulkanicznych czy na pustyniach. Zawdzięczają to między innymi dużej oporności na wahania stopnia kwasowości (pH), skrajne temperatury, promieniowanie UV, zasolenie czy suszę. Z tego powodu sinice od dawna pozostają w kręgu organizmów potencjalnie przydatnych do badań astrobiologicznych.