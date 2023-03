Potężny wybuch na Słońcu. Nie był skierowany w naszą stronę, a i tak do nas dotarł

Szczytowy moment

Cykle te są związane z polem magnetycznym Słońca, które zmienia biegunowość co 11 lat. Na razie naukowcy nie wiedzą, dlaczego się tak dzieje. Do odwrócenia biegunów dochodzi w chwili maksimum słonecznego. Pole magnetyczne na biegunach słabnie wtedy do zera, a następnie powraca, tylko z odwrotnie ustawionymi biegunami. To tak jakby północ staje się południem, a południe - północą.