Pora spożywania posiłków ma wpływ na długość życia chorych na cukrzycę

Pył znad Sahary dotarł w poniedziałek do Hiszpanii, a we wtorek rano ogarnął również Szwajcarię i Niemcy. Warstwą charakterystycznego pyłu pokryte zostały ulice i samochody, a niebo zabarwiło się na odcienie brązu i pomarańczy. Czy saharyjski pył dotrze do Polski? Na to pytanie odpowiedział nasz synoptyk.