Pora, o której wykonujesz trening, może wpływać na jego efektywność

W badaniu wskazano, że myszy, które ćwiczyły we wczesnej fazie swojej aktywności, co odpowiada porannym treningom u ludzi, zwiększyły metabolizm bardziej niż osobniki, które ćwiczyły późną porą, kiedy zwykle przypada ich czas na odpoczynek. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie naukowym "PNAS".

Kwestia genów i metabolizmu

Wszystkie zwierzęta wykonywały intensywne ćwiczenia, jednak tym, co różniło dwie badane grupy, był punkt cyklu dziennego, w którym się to odbywało. Połowa myszy ćwiczyła we wczesnej fazie aktywnej, druga połowa we wczesnej fazie odpoczynku. Odpowiadało to późnemu porankowi i porze wieczornej u ludzi. Naukowcy analizowali różne markery metabolizmu tłuszczów oraz to, które geny były aktywowane w tkance tłuszczowej po wysiłku.