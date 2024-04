Poparzenie słoneczne zagraża zwierzętom i roślinom na Antarktydzie

Warstwa ozonowa to część atmosfery znajdująca się na wysokości od 15 do 30 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Jest ona niezbędna do przetrwania życia na naszej planecie, ponieważ blokuje nadmiar szkodliwego promieniowania ultrafioletowego (UV) ze Słońca. Nad niektórymi regionami cyklicznie tworzą się jej ubytki, co nazywane jest dziurą ozonową. To zjawisko coraz dłużej utrzymuje się nad Antarktydą, powodując, że wcześniej i szybciej topi się pokrywa śnieżna i lodowa, co z kolei negatywnie wpływa na miejscową florę i faunę.