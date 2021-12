Ponad 500 gatunków odkryto w 2021 roku. "Piekielna czapla", kolorowe chrząszcze, "jurajska mysz"

czytaj dalej

Pogoda na jutro: sylwester przyniesie w wielu miejscach pochmurne niebo i opady deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 4 do 13 stopni Celsjusza. Powieje wiatr, który w porywach może osiągać nawet do 80 kilometrów na godzinę.