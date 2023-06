Przechyliliśmy Ziemię o prawie 80 centymetrów. W jaki sposób?

Ziemia przechyliła się o około 80 centymetrów na skutek ludzkiej działalności. Naukowcy obliczyli, że w latach 1993-2010 z gruntów wypompowano i przeniesiono tyle wody, że spowodowało to przesunięcie bieguna obrotowego naszej planety na wschód. Działanie to spowodowało również podniesienie poziomu wody w oceanach świata.

Topniejące lodowce to jedna z najważniejszych przyczyn podwyższania się poziomu mórz i oceanów, ale nie jedyna. Naukowcy coraz częściej zwracają uwagę na klimatyczne konsekwencje wypompowywania wody gruntowej - wody te coraz rzadziej wracają do gleb, zamiast tego spływają do oceanów. Opublikowane na łamach "Geophysical Research Letters" badanie pokazuje skalę tego zjawiska i to, jak ogromny wpływ ma na naszą planetę.