Nauka Polski satelita poleciał na orbitę Oprac. Damian Dziugieł |

Rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę kolejnego polskiego satelitę EYCORE-1 Źródło: SpaceX

Na orbitę w niedzielę rano około godziny 9 został wyniesiony czwarty satelita polsko-fińskiej firmy ICEYE. Maszyna poleciała w kosmos dzięki rakiecie Falcon 9, która wystartowała z bazy w Kalifornii w ramach misji CAS500-2.

Po 2 godzinach i 26 minutach od startu satelita polsko-fińskiej firmy ICEYE, dostarczony Siłom Zbrojnym RP w ramach programu MikroSAR, znalazł się na orbicie.

"Realne wsparcie". Kolejne polskie satelity na orbicie

"Budujemy wojskową konstelację radarową POLSARIS, dzięki której Wojsko Polskie zyskuje nowe zdolności obrazowania Ziemi bez względu na porę dnia czy warunki atmosferyczne. Zyskujemy dostęp do kluczowych danych w sytuacjach, które wymagają natychmiastowego działania - to realne wsparcie dla wojsk operacyjnych i całego systemu bezpieczeństwa państwa” - napisał w sobotę we wpisie na X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że "dziś nowe technologie, w tym systemy satelitarne są jednym z podstawowych narzędzi do budowy niezwykle ważnych zdolności obronnych naszego kraju".

Po starcie rakiety Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił we wpisie na portalu X, że dzięki satelicie polskie możliwości rozpoznania będą wzmocnione niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych.

"Dziękuję firmie ICEYE za wielką skuteczność działania. Wszystkie przeprowadzone testy wypadły pomyślnie, dlatego niedługo firma przekaże nam system do pełnego użytkowania" - napisał Kosiniak-Kamysz.

28 listopada 2025 r. na orbitę trafił pierwszy satelita ICEYE dla Sił Zbrojnych RP, a w marcu br. kolejne dwa.

❗Z Bazy Sił Kosmicznych Vandenberg w Kalifornii w ramach misji CAS500-2 wystartowała rakieta nośna z naszym 4-ym satelitą wojskowym programu MikroSAR! Wzmacniamy nasze możliwości rozpoznania niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych. Dziękuję firmie @iceye_global za wielką… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 3, 2026 Rozwiń

"Widzi" w dzień i w nocy

Wszystkie polskie satelity są wyposażone w autorski radar z syntetyczną aperturą (SAR). Technologia ta pozwala satelicie "widzieć" w dzień i w nocy, a fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym i mgłę.

Rakieta SpaceX wyniosła także EYCORE-1 - polskiego satelitę wyposażonego w autorski radar z syntetyczną aperturą. Technologia ta umożliwia precyzyjną obserwację Ziemi bez względu na stopień zachmurzenia i w całkowitej ciemności.

Systemy SAR (ang. Synthetic Aperture Radar) są jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku kosmicznego. Wykorzystuje się je do monitorowania ruchów wojsk, ochrony infrastruktury krytycznej, śledzenia ruchu statków oraz szacowania szkód po klęskach żywiołowych.

Eycore to polska spółka z sektora new-space z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w projektowaniu i dostarczaniu zaawansowanych ładunków oraz satelitów z syntetyczną aperturą radarową (SAR). Ponadto firma współpraca z firmą Creotech Instruments w ramach programu CAMILA, przygotowywanego we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), którego celem jest budowa krajowej konstelacji satelitarnej. Równolegle spółka planuje inwestycję w nowoczesne centrum projektowo-produkcyjne satelitarnych technologii radarowych.