Polski astrofotograf autorem zdjęcia dnia NASA     

Ireneusz Nowak, polski astrofotograf został wyróżniony przez NASA - został autorem zdjęcia dnia. Uchwycony przez niego kadr przedstawia fragment Drogi Mlecznej oraz mgławice Zeta i Rho Ophiuchi. Zdjęcie powstało w Republice Południowej Afryki.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Ireneusz Nowak otrzymał tytuł APOD NASA (Astronomy Picture of the Day) 27 maja. Na wyróżnionym przez amerykańską agencję zdjęciu, które wygląda jak barwny, abstrakcyjny obraz, poza fragmentem Drogi Mlecznej i dwiema mgławicami widać jasną gwiazdę Antares, gromadę kulistą gwiazd M4 i mgławicę IC 4592, znaną także jako Blue Horsehead (Błękitny Koński Łeb). Światło czerwone na fotografii pochodzi z mgławic w poświacie wzbudzonego wodoru, podczas gdy kolor niebieski to międzygwiezdny pył, który odbija światło jasnych, młodych gwiazd. - Zdjęcie powstało podczas wyjazdu astrofotograficznego na jedną z farm w turystycznym regionie Waterberg w Republice Południowej Afryki. Składa się ono z 14 kadrów łącznie i obejmuje dość znaczący kawałek nieba. Uzyskanie końcowego efektu wymagało kilku dni fotografowania i zajęło ok. 2 miesięcy pracy, z przerwami, poświęconych na przetworzenie zebranego materiału, by uzyskać efekt końcowy - powiedział Ireneusz Nowak.

Malownicze części nieba

Mgławice Zeta i Rho Ophiuchi należą do chętnie fotografowanych fragmentów nieba. Zeta Ophiuchi i Rho Ophiuchi to gwiazdy w gwiazdozbiorze Wężownika, te same imiona noszą także mgławice w ich pobliżu. Mgławica Zeta Ophiuchi to potężne pole zjonizowanego i świecącego na czerwono wodoru, Rho Ophiuchi zaś to ciemna mgławica pyłowo-gazowa. - Rho Ophiuchi i cały ten region jest bardzo popularny, gdyż jest to niesamowita kompozycja wszelkich możliwych obiektów i kolorów, na które możemy się natknąć w astrofotografii. Są tam niezliczone mgławice pyłowe, które objawiają się na zdjęciu zarówno kolorem brązowym, jak i często przejmują kolor od gwiazd, które je podświeltają - pomarańczowy, żółty, niebieski. Do tego dochodzi czerwień z emisyjnych mgławic wodorowych, no i fragmenty Drogi Mlecznej. Całość tworzy niesamowicie kolorowy zestaw, który wygląda jak namalowany obraz, a nie jak obiekt stworzony przez naturę - opisał astrofotograf. Ireneusz Nowak został wyróżniony przez NASA po raz drugi. 2 października 2024 r. tytułem Astronomy Picture of the Day (APOD) uhonorowano fotografię jego autorstwa, przedstawiającą Wielki Obłok Magellana.

Zdjęcie Ireneusza Nowaka. Przedstawia fragment Drogi Mlecznej oraz mgławice Zeta i Rho Ophiuchi. Ireneusz Nowak

Wyróżniani Polacy

Polscy autorzy stosunkowo często otrzymują tytuł APOD NASA. Niedawno byli to: Marzena Rogozińska (20 maja), Wioleta Gorecka (30 marca) czy Włodzimierz Bubak (28 grudnia ub.r.). Z kolei trzykrotnie uhonorowany tytułem APOD Marcin Rosadziński został niedawno uznany za najlepszego fotografa Drogi Mlecznej w 2025 przez międzynarodową grupę profesjonalnych astrofotografów Capture the Atlas. - Może nie jest to polska specjalność, ale po prostu mamy grupę ludzi bez kompleksów, z otwartą głową i rosnącymi umiejętnościami, gotowych podróżować do ciekawych miejsc i spędzić wiele wieczorów, aby osiągnąć wymarzone zdjęcie. Oglądając zdjęcia koleżanek i kolegów na różnych grupach widać ciągle rosnący poziom prac i głód uzyskiwania coraz piękniejszych kadrów - skomentował Ireneusz Nowak. Astronomy Picture of the Day, w skrócie APOD, to serwis prowadzony przez NASA, w którym codziennie pojawia się jedno zdjęcie obiektów astronomicznych lub astrokrajobrazu. Serwis jest prowadzony od 1995 r., a umieszczenie w nim zdjęcia jest dla astrofotografów dużym wyróżnieniem.

Autorka/Autor:anw

Źródło: PAP