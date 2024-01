Na świecie pozostały dwa osobniki. Tylko in vitro może ocalić ten gatunek

Metoda zapłodnienia in vitro może ocalić nosorożce północne przed całkowitym wyginięciem. Niemieccy naukowcy przedstawili w środę dowody pierwszej udanej procedury przeprowadzenia takiej terapii u bliskich kuzynów zagrożonego gatunku. Obecnie na świecie żyją jedynie dwa nosorożce północne.

Nosorożec biały północny ( Ceratotherium simum cottoni ) to jeden z najbardziej zagrożonych ssaków świata. Obecnie przy życiu pozostały tylko dwa osobniki - Najin i Fatu, dwie samice przebywające w ośrodku Ol Pejeta Conservancy w Kenii. Ostatni samiec nosorożca północnego, Sudan, zmarł w 2018 roku. Wydawałoby się, że los tych zwierząt jest przesądzony, jednak niemieccy naukowcy wpadli na pomysł, jak ocalić je przed wyginięciem.

Kuzyn na ratunek

Badacze postanowili wykorzystać metodę zapłodnienia in vitro. W Niemczech i Włoszech przechowywane są zamrożone zarodki nosorożców północnych, powstałe w wyniku zapłodnienia komórek jajowych samic nasieniem zebranym od samców przed ich śmiercią. Istnieje jednak tylko 30 takich zarodków, dlatego naukowcy nie chcieli ryzykować ich bezpieczeństwa podczas badań.

Zamiast tego metoda została przetestowana na najbliższych kuzynach nosorożców północnych - nosorożcach białych południowych ( Ceratotherium simum simum ). Populacja tego podgatunku jest znacznie większa. 24 września ubiegłego roku naukowcy przenieśli zarodek nosorożca białego południowego do matki zastępczej tego samego gatunku.

Największym zagrożeniem są ludzie

Narodziny młodego nosorożca północnego mogą być jeszcze trudniejsze ze względu na to, że żyjące samice są zbyt stare i schorowane, aby donosić ciążę. Zamiast tego zarodek zostanie wszczepiony do macicy surogatki nosorożca południowego. Nigdy wcześniej nie próbowano zapłodnienia in vitro między podgatunkami, ale naukowcy są przekonani, że zakończy się ono sukcesem.