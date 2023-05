Półcieniowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko pojawi się już dzisiaj

Już najbliższego wieczora na naszym niebie pojawi się pełnia Księżyca. Wydarzenie będzie jednak szczególne, bowiem przez pewien czas będziemy mogli obserwować jego półcieniowe zaćmienie. Czy zjawisko będzie widoczne z Polski? Jest na to szansa. Sprawdź szczegóły.

"Półcieniowe zaćmienia Księżyca do bardzo spektakularnych nie należą. Faza półcieniowa robi fajne wrażenie, gdy mamy możliwość obserwowania jej maksimum podczas górowania Księżyca nad horyzontem" - skomentował ekspert.

Maksimum nas ominie

Zaćmienie Księżyca zacznie się, gdy w Polsce będzie godzina 17.14. Jego maksimum przypadnie o godz. 19.22. Tymczasem nasz naturalny satelita ukaże się na nieboskłonie mniej więcej o godz. 20.09 - a więc gdy zaćmienie będzie już przemijać. Wszyscy, którzy będą chcieli obejrzeć zjawisko będą mieć na to mniej niż półtorej godziny, gdyż zaćmienie zakończy się o godz. 21.31 naszego czasu.

"Po wschodzie Księżyc jak zwykle świecić będzie z ułamkiem swojej regularnej jasności. Niebo będzie wtedy wciąż bardzo jasne, bo wschód Księżyca nastąpi w momencie zachodu Słońca. Dostrzeżenie już w tym momencie naszego satelity będzie trudne. Większości z nas uda się to najpewniej dopiero jakieś 25-30 minut później, a wtedy zaćmienie będzie dużo mniejsze" - przekazał Wójcicki.

Mimo to nie warto się poddawać, gdyż zaćmienie jest samo w sobie przepięknym spektaklem. Jednak, jak dodał Wójcicki, jeśli plany obserwacji pokrzyżuje pogoda lub inny czynnik, kolejna szansa do podziwiania zaćmienia Księżyca nastąpi 28 października.

Półcieniowe zaćmienie Księżyca - czym jest?

Półcieniowe zaćmienie Księżyca powstaje, kiedy nasz naturalny satelita przemieszcza się w półcieniu Ziemi. Do jego tarczy dociera tylko część światła słonecznego, przez co tylko jej fragment wydaje się ciemniejszy. Zjawisko to jest przeważnie trudniejsze w obserwacji niż inne rodzaje zaćmień - Srebrny Glob nie przechodzi wtedy przez głębszy, czarny cień naszej planety.