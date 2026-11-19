Nauka Połączyli komórki zwierząt i roślin. Czego się dowiedzieli Oprac. Krzysztof Posytek |

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Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego wspólnie z badaczami z innych japońskich i australijskich ośrodków naukowych stworzyli komórki nazwane "planimal" - komórki ssacze zawierające DNA glonu. W ten sposób chcieli lepiej poznać słabo jeszcze zbadany proces poziomego przekazywania genów w komórkach eukariotycznych (zawierających jądro komórkowe z chromosomami).

- Chcieliśmy zrozumieć, czy ogromną przepaść ewolucyjną dzielącą glony i zwierzęta mogą pokonać całe chromosomy oraz czy komórki zwierzęce są w stanie trwale utrzymywać tego rodzaju obcy materiał genetyczny i przekazywać go komórkom potomnym - tłumaczył profesor Sachihiro Matsunaga z Uniwersytetu Tokijskiego, współautor badania przedstawionego w czasopiśmie "Nature Communications".

Badacze chcieli dowiedzieć się także, w jaki sposób komórki zwierzęce radzą sobie z DNA pochodzącym z tak odległego ewolucyjnie organizmu bez utraty zdolności do przeżycia i dalszych podziałów. - Pytania te mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia, w jaki sposób materiał genetyczny może być przenoszony między gatunkami - dodaje Matsunaga.

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Dziedziczenie pionowe i poziome

Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego przypomnieli, że większość DNA organizmu jest dziedziczona po jednym lub obojgu rodzicach. Jest to tzw. dziedziczenie pionowe, z pokolenia na pokolenie. Organizmy mogą jednak także pozyskiwać DNA od innych organizmów, nawet innego gatunku, niezależnie od rozmnażania. Proces ten nosi nazwę poziomego transferu genów.

Przypadki transferu całego genomu między odległymi ewolucyjnie organizmami eukariotycznymi są słabo udokumentowane. Naukowcy zwrócili jednak uwagę, że ponad 1,5 miliarda lat temu przodek współczesnych eukariontów pochłonął sinicę, czyli bakterię zdolną do fotosyntezy. W toku ewolucji sinica ta dała początek chloroplastom, a wiele jej genów zostało przeniesionych do genomu jądrowego gospodarza. Proces ten przyczynił się do powstania przodków współczesnych krasnorostów, zielenic i roślin lądowych.

Połączyli komórki ssaków i glonów

Zainspirowani powstaniem chloroplastów, badacze łączyli komórki glonów z komórkami ssaków pochodzącymi od chomika lub doprowadzali do pochłonięcia glonów przez ssacze komórki. Jak się okazało, fuzja komórek skuteczniej prowadziła do powstania stabilnych komórek hybrydowych niż pochłanianie glonów.

Z wykorzystaniem technik mikroskopowych i analiz genetycznych naukowcy sprawdzili, w jaki sposób komórki radziły sobie z DNA glonów przez kolejne pokolenia. W jednej z linii komórkowych pochodzących od chomika zachowało się około 16,3 miliona par zasad jądrowego DNA glonów, w tym całe chromosomy. Ponadto DNA glonów pozostawało wykrywalne przez 155 pokoleń komórek, a znaczna jego część utrzymywała się przez 95 pokoleń nawet bez korzystania z selekcji antybiotykowej.

- Rośliny i zwierzęta nie mogą się wspólnie rozmnażać, dlatego ich chromosomy nie łączą się w wyniku krzyżowania. Nam jednak udało się uzyskać chromosomy hybrydowe zawierające materiał genetyczny zarówno glonu, jak i ssaka oraz wykazać, że taki materiał może być stabilnie przekazywany komórkom potomnym - podkreślił Matsunaga.

Badacz przekazał, że w tej jednej linii komórki zachowały niemal cały genom glonu przez wiele pokoleń. Jak tłumaczył, pokazuje to, że nawet ogromną przepaść ewolucyjną można pokonać na poziomie chromosomów, bez udziału rozmnażania. Dodał, że większość przeniesionych genów glonów pozostawała nieaktywna, a obce DNA ulegało zmianom związanym z wyciszaniem aktywności genów.

Kiedy zespół powtórzył eksperyment z wykorzystaniem komórek chomika pozbawionych enzymu uczestniczącego we wprowadzaniu takich zmian, powstało mniej stabilnych kolonii komórek hybrydowych, a uzyskane komórki zachowywały mniejsze ilości DNA glonów.

W przyszłości chcą uaktywnić geny glonu

Według naukowców wyniki te sugerują, że mechanizmy kontrolujące aktywność genów pomagają komórkom ssaków tolerować duże ilości obcego materiału genetycznego, jednocześnie utrzymując większość przeniesionych genów w stanie nieaktywnym.

Uzyskane w badaniu komórki nie były zdolne do fotosyntezy. Choć aż 96 procent genów kodujących białka było nieaktywnych, badacze chcą ustalić, czy można je ponownie aktywować.

- Naszym ostatecznym celem jest uruchomienie tych szlaków metabolicznych i nadanie komórkom zwierzęcym niektórych wyjątkowych zdolności roślin i glonów. Wyobraźmy sobie komórki zwierzęce, które mogłyby przez długi czas prowadzić fotosyntezę, wytwarzając tlen i wykorzystując dwutlenek węgla do produkcji użytecznych związków organicznych - podsumował Matsunaga.