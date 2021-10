Długie przebywanie w kosmosie może niszczyć mózg

Ponad pięć miesięcy na ISS

Badania konieczne do podboju kosmosu

- To pierwszy raz, kiedy zdobyto konkretny dowód na uszkodzenia komórek mózgu w testach krwi wykonanych po locie kosmicznym. Trzeba to badać dalej i zapobiegać tym efektom, jeśli podróże kosmiczne mają stać się w przyszłości bardziej powszechne - mówił jeden z głównych autorów odkrycia, prof. Henrik Zetterberg. - Aby to osiągnąć, musimy pomagać sobie nawzajem w zrozumieniu, skąd biorą się uszkodzenia. Czy to działanie nieważkości, zmiany w płynach w mózgu czy stres związany ze startem i lądowaniem, a może jeszcze coś innego? Wiele eksperymentalnych badań z udziałem ludzi można przeprowadzić na Ziemi - dodał specjalista.