"Pocztówka" z Marsa. Curiosity sfotografował dwie pory dnia

Łazik Curiosity sfotografował marsjański poranek i popołudnie. NASA pokazała we wtorek pokolorowane zdjęcia wykonane przez łazika w tych porach dnia. Artystyczna wizja przedstawia różnicę w warunkach oświetlenia na Czerwonej Planecie.

Jak poinformowała amerykańska agencja kosmiczna na swojej stronie internetowej, na "pocztówce" przesłanej przez łazika Curiosity widać obszar nazywany Marker Band Valley. Łazik uwiecznił go 8 kwietnia po tym, jak ukończono dużą aktualizację oprogramowania.

Poranek i popołudnie na Marsie

NASA wyjaśniła, że to artystyczna interpretacja krajobrazu. Na dwie czarno-białe panoramy sfotografowane przez kamery nawigacyjne Curiosity nałożono kolory. Pierwsze zdjęcie było uzyskane o godzinie 9.20 lokalnego czasu, a drugie o 15.40 na Marsie.

Widać na nich wyraźną różnicę w oświetleniu. Wzorując się na podobnych fotografiach od Curiosity z listopada 2021 roku, do zdjęcia porannego dodano kolor niebieski, a do fotografii popołudniowej dodano kolor żółty. Następnie zestawiono fotografie obok siebie.

"Pocztówka ode mnie dla was" - napisano na profilu łazika Curiosity na Twitterze.

Łazik znajduje się u podnóża "Mount Sharp", góry wnoszącej się na pięć kilometrów wewnątrz krateru Gale, który jest eksplorowany przez Curiosity od 2012 roku, kiedy to wylądował na Czerwonej Planecie. Oficjalna nazwa tej góry to Aeolis Mons, a "góra Sharpa" to nazwa stosowana wcześniej przez zespół misji Curiosity. W oddali, w centrum zdjęcia, widać też dwa wzgórza (Bolivar i Deepdale), pomiędzy którymi łazik przejeżdżał, gdy eksplorował rejon nazwany "Paraitepuy Pass".