Rośliny mogły pojawić się na Ziemi wcześniej, niż do tej pory sądziliśmy

Naukowcy odkryli dowody na to, że rośliny podobne do współczesnych pojawiły się na Ziemi znacznie wcześniej, niż do tej pory sądziliśmy. Znaleziona w południowych Chinach skamieniałość wskazuje na to, że praprzodkowie dzisiejszych roślin zielonych wywodzą się z bardzo wczesnego okresu w dziejach Ziemi i już wtedy byli zaskakująco podobni do obecnie spotykanych organizmów.

Przez długi czas uważano, że pojawienie się współczesnych, złożonych roślin powiązane jest z eksplozją kambryjską, w czasie której - pomiędzy 540 a 485 milionami lat temu - na Ziemi w stosunkowo krótkim czasie zaroiło się od organizmów o skomplikowanej, wyspecjalizowanej budowie. Naukowcy z Uniwersytetu w Xi'an oraz Uniwersytetu w Toronto znaleźli jednak dowód, który ma podważać tę hipotezę. Wyniki ich badań zostały opublikowane na łamach "BMC Biology".

Trójwymiarowa skamieniałość

Do odkrycia doszło na stanowisku geologicznym Dengying w południowych Chinach, zawierającym bardzo dobrze zachowane szczątki organizmów pochodzących z ediakaru - okresu w dziejach Ziemi, który zakończył się około 541 milionów lat temu, a zatem przed eksplozją kambryjską. Badacze natrafili tam na kulistą, trójwymiarową skamieniałość, mocno różniącą się od wszystkich innych organizmów z tego okresu.

Bliższa analiza szczątków wskazała, że mają one niemal identyczną budowę, co współcześnie występujące zielenice z rodzaju Codium - samożywne organizmy wchodzące w skład kladu Viridiplantae, obejmującego również współczesne rośliny lądowe. Komórki zawierały charakterystyczne syfony, czyli cienkie nitki, które do dzisiaj wykształcają się w jednokomórkowych organizmach. Jedyną widoczną różnicą była wielkość komórek - te z przeszłości miały pół milimetra średnicy, a zatem były o połowę mniejsze od spotykanych u współczesnych przedstawicieli Codium. Nowo odkryty gatunek został nazwany Protocodium sinense.

- Odkrycie czegoś tak bliskiego dzisiejszym algom Codium w ediakarze spowoduje przesunięcie historii zielenic w czasie - wskazuje Cédric Aria z Uniwersytetu w Toronto, współautor badania. Naukowcy szacują, że organizmy te mogą być o 100 milionów lat starsze, niż dotychczas sądziliśmy.

Wewnętrzna struktura P. sinense Shu Chai, Cédric Aria, Hong Hua

Ta sama nisza od milionów lat

Odkrycie może zmienić to, jak świat nauki patrzy na historię roślin. Wszystkie organizmy należące do kladu Viridiplantae - od najmniejszych, jednokomórkowych alg po skomplikowane rośliny zielone - wywodzą się od tych samych, bardzo prostych organizmów. Dotychczas naukowcy szacowali, że pojawiły się one około półtora miliarda lat temu, jednak znalezienie tak wczesnych skamieniałości o tak zaawansowanej budowie wskazuje, że królestwo to zaczęło kształtować się wiele milionów lat wcześniej - tutaj naukowcy nie podali jednak nawet szacunkowego okresu.

- To bardzo wymowne, że ten organizm pozostał praktycznie niezmieniony przez co najmniej 540 milionów lat - dodaje Aria. - Do ediakaru ewolucja doprowadziła go do pewnej niszy, a od tego czasu jest mu tam naprawdę wygodnie.

Istnienie tak złożonego organizmu przed 541 milionami lat sugeruje również, że w ediakarze na Ziemi panowała większa bioróżnorodność, niż sądziliśmy. Jak wskazuje Aria, być może nadszedł czas, aby ponownie przeanalizować dwuwymiarowe skamieniałości z tego okresu i sprawdzić, czy one również nie przypominają współczesnych organizmów.

P. sinense - część zewnętrzna (czarno-biała i koloryzowana) oraz wnętrze Cédric Aria

W takim środowisku mogły żyć P. sinense Stacy Turpin Cheavens, MS, CMI/The Curators of University of Missouri

