Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

"Odkrycie dekady". Potwierdzono istnienie planet swobodnych

Planeta swobodna
Naukowcy potwierdzili istnienie planet swobodnych
Źródło: OGLE
Międzynarodowy zespół naukowców, w tym z Polski, potwierdził istnienie planet swobodnych. To zupełnie nowa kategoria obiektów planetarnych. Profesor Andrzej Udalski, który brał udział w badaniach, wyjaśnił istotę odkrycia.

Planety swobodne, nazywane także samotnymi, to zwarte obiekty o masie planetarnej, które nie są związane grawitacyjnie z żadną gwiazdą czy brązowym karłem, podróżując przez przestrzeń międzygwiezdną.. Pierwsze doniesienia o planetach samotnych pojawiły się pod koniec XX wieku, ale przez długi czas nie udało się jednoznacznie potwierdzić ich istnienia.

Jak tłumaczy profesor Andrzej Udalski, lider projektu OGLE (Eksperymentu Soczewkowania Grawitacyjnego), który prowadzony jest przez Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego, typowe planety swobodne to efekt oddziaływań grawitacyjnych pomiędzy planetami podczas powstawania systemów planetarnych. Wówczas, w mocno niestabilnym jeszcze układzie planetarnym, planety migrują i może się zdarzyć, że na skutek bliskich spotkań i oddziaływań grawitacyjnych mogą być wyrzucane poza układ. Inna możliwość to bliskie spotkania układu planetarnego z innymi gwiazdami. W naszych rejonach Droga Mleczna jest dość pusta, ale bliżej centrum takie spotkania zachodzą częściej. Wtedy ponownie oddziaływania grawitacyjne między układem planetarnym i sąsiednią gwiazdą mogą zakończyć się wyrwaniem planety z układu.

"To odkrycie dekady"

Istnienie planet swobodnych udało się potwierdzić dzięki badaniom międzynarodowego zespołu naukowców, w tym Polaków. To pierwsza w pełni udokumentowana detekcja nowej - w teorii niezwykle licznej - kategorii planet pozasłonecznych. OA zaznaczyło, że badania planet samotnych są niezbędne do pełnego zrozumienia powstawania oraz ewolucji pozasłonecznych układów planetarnych.

- To odkrycie dekady, porównywalne z odkryciem pierwszych udokumentowanych planet pozasłonecznych w latach 90. ubiegłego wieku. Astronomowie wreszcie mają pewność, iż tego typu obiekty istnieją we Wszechświecie - uważa Udalski.

Odkryli planetę w kształcie cytryny. "Co to, u licha, jest?"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Odkryli planetę w kształcie cytryny. "Co to, u licha, jest?"

Planety swobodne są trudne do potwierdzenia

Odnajdywanie planet samotnych nie jest możliwe za pomocą technik skutecznych w przypadku odkrywania planet krążących wokół gwiazdy. Mowa tu na przykład o metodzie tranzytów (poszukiwania regularnych osłabień blasku gwiazdy na skutek przechodzenia przed nią planety) czy prędkości radialnych (spektroskopowe pomiary ruchu gwiazdy spowodowane oddziaływaniem grawitacyjnym planety).

Z pomocą przychodzi technika nazywana mikrosoczewkowaniem grawitacyjnym. Zachodzi ona, gdy światło odległej gwiazdy zostaje ugięte i wzmocnione przez jakiś obiekt (zwany soczewką), przechodzący w pobliżu linii, wzdłuż której obserwujemy odległą gwiazdę. Technika może służyć również do wykrywania obiektów, które nie emitują światła, albo takich, których jasność jest bardzo słaba. Można z jej pomocą wykrywać planety swobodne. Czas zjawiska mikrosoczewkowania jest bardzo krótki dla mas planetarnych i trwa od kilku do kilkunastu godzin.

Do tej pory astronomowie odkryli kilkanaście kandydatek na planety swobodne, ale nie mieli pewności co do mas tych obiektów. Z tego względu nie wiedzieli, czy nie są one brązowymi karłami - obiektami pomiędzy planetami a gwiazdami.

Planeta swobodna
Planeta swobodna
Źródło: Jan Skowron, Krzysztof Ulaczyk/OGLE

Szczęśliwy zbieg okoliczności

Wspomniana metoda mikrosoczewkowania pozwala precyzyjnie wyznaczyć masę soczewki - pod warunkiem, że znana jest jej odległość od obserwatora. Naukowcy dokonali tego, zestawiając dane z kilku teleskopów. Krótkotrwałe zjawisko mikrosoczewkowania grawitacyjnego dla jasnej gwiazdy w centrum Galaktyki zostało początkowo zarejestrowane za pomocą teleskopów koreańskiej sieci KMTNet (znajdujących się w Australii, Południowej Afryce i Chile) oraz polskiego teleskopu projektu OGLE zlokalizowanego w Obserwatorium Las Campanas w Chile.

Astronomowie stwierdzili, że kształt zmian jasności w trakcie mikrosoczewkowania pasuje do przewidywanych zmian dla planety swobodnej, co oznaczało kolejną kandydatkę na planetę swobodną. Jednocześnie naukowcy uświadomili sobie, że zbadany rejon nieba był w tym samym czasie obserwowany przez satelitę Gaia Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Gaia w latach 2014-2025 regularnie mierzyła jasność dwóch miliardów gwiazd metodą fotometrii, a dany obszar nieba był obserwowany co 30 dni.

Badacze mieli dużo szczęścia, ponieważ satelita obserwował właściwy rejon nieba we właściwym czasie. Dodatkowo wyjątkowo korzystne ustawienie orbity sprawiło, że zebrał aż sześć obserwacji fotometrycznych w ciągu 15 godzin, czyli w najważniejszych momentach największego wzmocnienia światła przez soczewkę. Dzięki temu astronomowie mogli zmierzyć tak zwaną paralaksę mikrosoczewkową - subtelną różnicę w przebiegu zjawiska widzianego z dwóch bardzo odległych punktów.

W ten sposób naukowcy wyznaczyli masę obiektu, która wynosi około 0,22 masy Jowisza, a jednocześnie około 70 mas ziemi, co oznacza masę planetarną. Co więcej, w promieniu 20 jednostek astronomicznych od planety nie wykryto żadnych oznak istnienia gwiazdy. Tym samym z bardzo dużym prawdopodobieństwem obiekt stał się pierwszą planetą swobodną, dla której dokładnie zmierzono masę.

Paralaksa mikrosoczewkowa
Paralaksa mikrosoczewkowa
Źródło: Jan Skowron/OGLE

"To nasze odkrycie"

Profesor Udalski wyjaśnił, dlaczego pomiar masy jest tak istotny.

- Wyznaczenie bezpośrednim pomiarem masy planety jest ostatecznym dowodem, że mamy do czynienia z planetą, a nie obiektem cięższym, na przykład małomasywnym brązowym karłem, czy tworem powstającym podobnie, jak gwiazdy czy właśnie brązowe karły, z kolapsującego sferycznie obłoku gazowego, o masie kilku lub kilkunastu mas Jowisza - powiedział naukowiec.

Dodał, że dzięki obserwacjom mikrosoczewkowym udało się znaleźć kilkanaście dobrych kandydatek na planety swobodne. We wszystkich przypadkach masa tych obiektów była jednak oszacowana tylko statystycznie, ponieważ bardzo rzadko udaje się bezpośrednio wyznaczyć masę techniką mikrosoczewkowania. Podkreślił, że z reguły mamy degenerację masa-odległość obiektu soczewkującego.

- Ten unikalny przypadek, gdy tę degenerację udało się znieść, to nasze odkrycie. Teraz wiemy na pewno, ze planety swobodne istnieją i mają rzeczywiście masy planetarne. Jest to więc nowa kategoria planet pozasłonecznych - wskazał Udalski.

W 2026 roku w kosmos ma zostać wystrzelony Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman budowany przez NASA. Jednym z jego głównych zadań będzie detekcja i badanie planet swobodnych. Również Chiny przygotowują analogiczny projekt, misję Earth 2.0, planowaną na 2028 rok. Jest więc bardzo możliwe, że w najbliższych latach astronomowie odkryją dużo więcej obiektów tego rodzaju.

Warto spojrzeć w niebo. Aktywność rozpoczynają Kwadrantydy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Warto spojrzeć w niebo. Aktywność rozpoczynają Kwadrantydy

Ciekawostki

Autorka/Autor: kp

Źródło: PAP, uw.edu.pl, Z głową w gwiazdach

Źródło zdjęcia głównego: Jan Skowron, Krzysztof Ulaczyk/OGLE

Udostępnij:
TAGI:
KosmosBadania naukowe
Czytaj także:
Zamieć. Zdjęcie ilustracyjne
Zawieje i zamiecie śnieżne. U kogo zrobi się niebezpiecznie
Prognoza
afganistan powodz
Powodzie błyskawiczne przewracały pojazdy. Nie żyje kilkanaście osób
Świat
Śnieg, wiatr, zima
To będzie kolejny śnieżny dzień
Prognoza
Brazylia
Kula ognia nad Brazylią. Wiadomo, czym była
Świat
Śnieg, w nocy spadnie śnieg
Noc pod znakiem opadów
Prognoza
Wyrwa w wale przeciwpowodziowym
Wyrwa w wale przeciwpowodziowym. Woda lała się na pole
Polska
zima Estonia Tallin shutterstock_478573534
Takiej awarii w tej europejskiej stolicy nie było od prawie 40 lat
Świat
Śnieg w parku
Pogoda na 5 dni. Gdzie spadnie śnieg i chwyci mróz
Prognoza
plug
Pług śnieżny siał spustoszenie. Nagranie
Świat
Jest szansa na śnieg
Śnieg zostanie z nami na dłużej. Nadciąga fala arktycznego powietrza
Prognoza
Reporterka TVN24 Agata Adamek z zasypanej Mławy
Polska pod śniegiem w Nowy Rok. "Życie jest trudne w Mławie"
Polska
Mróz, zimno, lód, noc
Lodowaty przełom roku. Miejscami prawie -20 stopni
Prognoza
Śnieg, opady, zima, aktywność fizyczna, bieganie
W pierwszy dzień roku dosypie śniegu
Prognoza
Argentyna
Blackout na sylwestra. Milion odbiorców nie miało prądu
Świat
Babia Góra zimą - zdjęcie ilustracyjne
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego
Polska
Noc sylwestrowa
Pogoda na noc sylwestrową. Chwyci siarczysty mróz
Prognoza
Śnieg, odśnieżanie
Zbliża się kolejna porcja opadów. Gdzie i ile śniegu spadnie
Prognoza
Zablokowana trasa S7
"Na trasie nastąpił prawdziwy armagedon". Pomogli ludzie
Polska
31.12 OKOLICE MŁAWY
Nowy alert RCB. "Śledź komunikaty"
Polska
Zimny styczeń według amerykańskiej prognozy NOAA, odchylenie temperatury średniej miesiąca poniżej normy
To ewenement. Takiej mapy dla stycznia dawno nie było
Prognoza
Kiedy można korzystać z fajerwerków?
Fajerwerki to poważne źródło zanieczyszczeń
Smog
Rzeka Elbląg w środę rano
Cofka na rzece Elbląg. Obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe
Polska
Służby w miejscu zatoru na S7
Śnieg uwięził kilkaset samochodów na S7. "Jak to w naszym kraju bywa, zima zaskoczyła"
Polska
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Kolejna dostawa śniegu. Tu będzie padać najmocniej
Prognoza
Frombork
Cofka na północy Polski. Czym jest to niebezpieczne zjawisko
Polska
Noc, śnieg
Gdzie w środę spadnie najwięcej śniegu
Prognoza
warszawa snieg zima ulica AdobeStock_191551488
Śnieg w Warszawie i okolicach. "Są i będą trudne chwile"
Prognoza
Ostróda
Burze śnieżne przeszły przez Polskę
Polska
Pogoda, sylwester, nowy rok, świętowanie
Przy takiej pogodzie powitamy Nowy Rok
Prognoza
Bałtyk
Rośnie poziom wody w Bałtyku i w rzekach
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom