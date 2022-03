Potencjalnie niebezpieczna planetoida przemknie obok Ziemi

Planetoida 138971 (inna nazwa: 2001 CB21) została odkryta w 2001 roku. Jest zaliczana do obiektów bliskich Ziemi i potencjalnie niebezpiecznych planetoid. W najbliższy piątek zbliży się do naszej planety.

O jej istnieniu astronomowie wiedzą od 2001 roku. 2 lutego odkryto ją dzięki projektowi poszukiwań planetoid LINEAR. Wiadomo, że obiega Słońce co 384 dni.

Potencjalnie niebezpieczna

Obiekt często zbliża się do Ziemi, a także do Wenus. Naszą planetę mija prawie każdego roku, aczkolwiek tegoroczne spotkanie będzie najbliższym w pespektywie kilkudziesięciu lat. Dystans wyniesie 0,03 jednostki astronomicznej, czyli nieco mniej niż 13 razy odległość do Księżyca, a więc około 4,9 miliona kilometrów.