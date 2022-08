Niedźwiedziopies grasował w Pirenejach. Odkryto skamieniałości nieznanego gatunku drapieżnika

Amficjony, zwane także z języka angielskiego niedźwiedziopsami (ang. bear dogs), to grupa ssaków drapieżnych, która zamieszkiwała rejony Europy w epoce późnego miocenu. Różniły się one między sobą rozmiarami, wagą i gatunkami, na które najczęściej polowały. Grupa naukowców pod przewodnictwem paleontologa Bastiena Mennecarta z Muzeum Historii Naturalnej w Bazylei odkryła skamieniałości nowego, nieznanego do tej pory gatunku amficjona we francuskiej części Pirenejów.