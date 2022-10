Te pingwiny zawsze niszczą swoje pierwsze jajo. Naukowcy: mają ku temu dobre powody

Pingwiny szczotkoczube odrzucają lub specjalnie niszczą pierwsze złożone w sezonie jajo. Zachowanie to od lat było przedmiotem sporów wśród przyrodników. Dopiero naukowcy z Nowej Zelandii odkryli jego powód - jest on powiązany z historią gatunku i zwyczajami reprodukcyjnymi jego przodków. W tym celu ponownie przeanalizowali wyniki badań z 1998 roku.

Pingwiny szczotkoczube ( Eudyptes sclateri ) to jeden z najsłabiej poznanych gatunków tych pływających ptaków. Zamieszkują one bezludne wyspy na południowym Oceanie Spokojnym, przede wszystkim odległe Wyspy Antypodów oraz Wyspy Bounty. Wiele ich zachowań stanowi tajemnicę dla badaczy. Po ponad 20 latach pracy przyrodnikom z nowozelandzkiego Uniwersytetu w Otago udało się rozwiązać jedną z nich.

Zagadka sprzed lat

Przetrwają najsilniejsze pisklęta

Analiza danych wskazała, że składanie dwóch jaj to pozostałość z przeszłości pingwinów szczotkoczubych. Przodkowie ptaków wysiadywali obydwa jaja i opiekowali się dwójką młodych. W dzisiejszych czasach zwierzęta nie mogą jednak zapewnić wystarczającej ilości pożywienia dla dwóch piskląt. Pierwsze jajo jest małe, ponieważ formuje się jeszcze w trakcie migracji samicy na wyspę. To drugie, większe, powstaje na lądzie, gdzie matka ma łatwiejszy dostęp do pożywienia i lepsze warunki do składania jaj. Ponieważ fizjologicznie niemożliwe jest złożenie drugiego jaja bez pierwszego, ptaki ignorują to, które ma mniejsze szanse na przetrwanie.