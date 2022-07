Pierwsze zdjęcia NASA z teleskopu Jamesa Webba. Naukowcy ujawnili, co będą przedstawiać

Inżynierowie NASA "stopniują napięcie" przed wtorkowym przedstawieniem pierwszych zdjęć wykonanych przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Ujawniono listę obiektów we Wszechświecie, które sfotografowało urządzenie. Wśród nich są między innymi mgławice, planeta czy grupa galaktyk.

We wtorek popołudniu polskiego czasu amerykańska agencja kosmiczna zaprezentuje pierwsze obserwacje przeprowadzone przy pomocy Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba - nowego instrumentu, którym dysponują astronomowie, nazywanego przez media następcą Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. Prezentację zaplanowano na godzinę 16.30.

Co dokładnie zobaczymy?

Mgławica Carina to jedna z największych i najjaśniejszych mgławic na niebie. Znajduje się około 7600 lat świetlnych od nas w kierunku konstelacji Kila. Wiadomo, że jest domem wielu masywnych gwiazd.

WASP-96 jest olbrzymią planetą zbudowaną z gazu, znajdującą się poza Układem Słonecznym. Okrąża gwiazdę odległą o 1150 lat świetlnych od Ziemi, czyniąc to z okresem 3,4 dnia. Masa obiektu to około połowy masy Jowisza, a odkryto go w 2014 roku. W tym przypadku NASA zaprezentuje jego widmo.