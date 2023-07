Pierwsze El Nino od siedmiu lat. "Kolejny sygnał alarmowy", "ostrzeżenie"

Rekordy mogą zostać pobite

Jak przekazała WMO, to pierwsze zjawisko El Nino od siedmiu lat. Istnieje 90-procentowe prawdopodobieństwo, że anomalia pozostanie na Pacyfiku w okresie od lipca do września, a nawet do końca roku. Zjawisko ma mieć co najmniej umiarkowane nasilenie.

Opublikowany w maju raport WMO przewidywał, że istnieje 98-procentowe prawdopodobieństwo, że co najmniej jeden rok w ciągu kolejnych pięciu lat i cały pięcioletni okres będzie najcieplejszy w historii. Na dodatek co najmniej w jednym roku średnia temperatura przy powierzchni Ziemi może tymczasowo wzrosnąć o ponad 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do wartości sprzed epoki przemysłowej.

El Nino - na czym polega?

El Nino to naturalne ocieplenie temperatury powierzchni wody we wschodniej i środkowej części Oceanu Spokojnego. Powstaje, gdy wiejące w strefie międzyzwrotnikowej pasaty ulegają osłabieniu. Słabsze podmuchy mniej skutecznie wprawiają nagrzane wody oceanu w ruch, co prowadzi do nagromadzenia ciepła w powierzchniowej warstwie oceanów. Według WMO zjawisko to występuje średnio co dwa do siedmiu lat i może trwać od dziewięciu do 12 miesięcy.