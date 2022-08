Picie deszczówki stało się niebezpieczne dla zdrowia. Przyczyną są "wieczne" związki chemiczne 

Badania wskazują, że deszczówka stała się niezdatna do spożycia w każdym miejscu na Ziemi. Odpowiedzialne są za to związki PFAS - ekstremalnie trwałe substancje, które mają działanie rakotwórcze. Ich obecność wykryto w opadach, glebie i wodach powierzchniowych.

Opady to w wielu miejscach na Ziemi podstawowe źródło wody. Deszczówka wykorzystywana jest do podlewania pól oraz pojenia zwierząt hodowlanych, a w wielu przypadkach także poddawana filtracji i pita. Najnowsze badanie wskazuje jednak, że konsumpcja wody deszczowej może być niebezpieczna dla zdrowia.

Przekroczone normy bezpieczeństwa

- W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił zdumiewający spadek wartości norm dla PFAS w wodzie pitnej - tłumaczy mówi prof. Ian Cousins z Uniwersytetu Sztokholmskiego, autor badania. To zaostrzenie wytycznych bezpieczeństwa jest wynikiem coraz dokładniejszych badań nad toksycznym wpływem PFAS na organizmy ludzkie, pokazujących, z jak szkodliwymi związkami mamy do czynienia. Przykładowo, normy amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska dotyczące należącego do tej grupy kwasu perfluorooktanowego (PFOA) kształtowały się poprzednio na poziomie 70 części na bilion (ppt), ale w czerwcu próg bezpieczeństwa został obniżony do zaledwie 0,004 ppt.