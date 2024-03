Chociaż większość gatunków waleni zamieszkuje wody oceaniczne, niektóre gatunki preferują słodkie zbiorniki śródlądowe. Należą do nich delfiny słodkowodne, zamieszkujące m. in. wody Amazonki, Orinoko i położone w ich pobliży zbiorniki wodne. Jak pokazuje badanie opublikowane w czasopiśmie "Science Advances", region amazońskich lasów deszczowych był popularny wśród waleni już miliony lat temu.

Prehistoryczny gigant

Delfin należał do grupy Platanistoidea, która występowała powszechnie w oceanach pomiędzy 24 a 16 mln lat temu. Zdaniem naukowców miał on oceanicznych przodków, przystosował się jednak do życia w słodkiej wodzie. Co ciekawe, jego najbliższymi żyjącymi obecnie krewniakami wcale nie są amazońskie delfiny rzeczne, ale ich kuzyni z południowej Azji.