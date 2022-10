Peru. Odkryto pozostałości makabrycznego rytuału. W ofierze złożono ponad 70 dzieci

"Otworzono im klatkę piersiową i wyciągnięto serce"

Pola poświęcone krwią

Nie jest to pierwsze takie odkrycie w prowincji Trujillo. Łącznie na terenie wykopalisk znaleziono tam ponad 300 szczątków dzieci i nastolatków. Archeolodzy szacują, że pochodzą one z co najmniej sześciu rytuałów, które miały miejsce pomiędzy rokiem 1050 a 1500. Ofiary znalezione w Pampa La Cruz datowane są na okres od 1100 do 1200 roku.