Rzadka superpełnia rozświetli niebo

Niebieski Księżyc pojawi się na naszym niebie pod koniec sierpnia. To już druga pełnia w tym miesiącu, co zdarza się nieczęsto. W tym roku zbiegnie się ona ze zjawiskiem superpełni, co oznacza, że nasz satelita będzie znajdował się wyjątkowo blisko Ziemi. Sprawdź, kiedy warto spojrzeć w niebo.

Już w tym tygodniu na niebie zobaczymy pełnię Księżyca. W Polsce kulminacja zjawiska przypadnie w czwartek 31 sierpnia około godziny 3.30 w nocy - oznacza to, że nasz naturalny satelita będzie szczególnie pięknie prezentował się w nocy ze środy na czwartek.

Niebieski tylko z nazwy

To druga pełnia w sierpniu - pierwszą, Księżyc Jesiotrów, mogliśmy obserwować 1 sierpnia. To zjawisko określane jest mianem Niebieskiego Księżyca (ang. Blue Moon). Istnieje też starsza, rzadko używana definicja, według której "niebieska" jest trzecia spośród czterech pełni w astronomicznej porze roku. W języku angielskim występuje nawet związek frazeologiczny "once in a blue moon", oznaczający coś tak rzadkiego właśnie jak Niebieski Księżyc.

- Blue Moon występuje nieczęsto, bo odległość od pełni do pełni to 29,5 doby. Stąd pierwsza pełnia w miesiącu musi nastąpić w pierwszej dobie miesiąca, by ta druga pełnia nastąpiła w ostatniej - tłumaczył wicedyrektor Planetarium Śląskiego, Damian Jabłeka. - To, z czym będziemy mieli do czynienia w nocy z 30 na 31 sierpnia, to złożenie kalendarza księżycowego, astronomicznego, z kalendarzem urzędowym.

Warto zaznaczyć, że naturalny satelita, wbrew nazwie zjawiska, wcale nie zmieni barwy na niebieską. W trakcie wschodu i zachodu Księżyca, wskutek działania atmosfery będziemy widzieli go w kolorze pomarańczowym.

Fazy Księżyca NASA/Bill Dunford

Trzecia superpełnia z rzędu

W tym roku Niebieski Księżyc zbiegnie się ze zjawiskiem superpełni. Po raz trzeci z rzędu Księżyc w momencie pełni będzie bardzo blisko Ziemi, zaledwie 357 344 kilometrów od naszej planety. W tym roku czeka nas jeszcze jedna superpełnia, wrześniowa. Przeciwieństwem tego zjawiska jest minipełnia, kiedy odległość między Ziemią a Księżycem jest największa i sięga około 405 tysięcy km.

Superpełnie i minipełnie są możliwe, ponieważ Księżyc porusza się wokół Ziemi po orbicie eliptycznej, nie kołowej.

- Przez to jego odległość od naszej planety stale się zmienia, a więc postrzegana przez nas jego wielkość też jest inna - wyjaśnił Jabłeka.

Należy pamiętać, że chociaż Księżyc będzie bliżej Ziemi, zauważenie różnicy będzie możliwe tylko dla najbardziej wyczulonych obserwatorów. Na dodatek nawet "zwyczajna" pełnia prezentuje się szczególnie okazale podczas wschodu i zachodu. Wynika to z błędu percepcyjnego, który płata nam nasza wyobraźnia.

- Kiedy widzimy coś blisko otaczających zabudowań, wzniesień, próbujemy tę skalę dopasować. Widząc coś bardzo dalekiego, mamy wrażenie, że jest to ogromne. W dodatku pomarańczowy Księżyc na dość jasnym jeszcze niebie daje efekt, który zwiększa nam go optycznie. Na ciemnym niebie będzie wydawał się nam mniejszy - przekazał ekspert.

Jak obserwować Niebieską Superpełnię?

Księżyc, o ile nie zasłonią go chmury, będzie widoczny przez całą noc. Wzejdzie dokładnie wtedy, kiedy zajdzie Słońce, ale po drugiej stronie nieba. Jak wyjaśnił Jabłeka, warto dzień wcześniej sprawdzić, gdzie wschodził Księżyc - następnego wieczoru wzejdzie na obszarze nieco przesuniętym od położenia poprzedniego dnia.

Księżyc PAP/Adam Ziemienowicz

Autor:as/dd

Źródło: PAP, timeanddate.com