W tym tygodniu warto spojrzeć w niebo. W środę będziemy mogli zobaczyć maksimum październikowej pełni Księżyca, zwanej też Pełnią Myśliwych. Skąd taka nazwa i co oznacza? Sprawdź w tvnmeteo.pl.

Pełnia Myśliwych 2021. Pełnia Podróży. Skąd nazwy?

Październikowa pełnia to Pełnia Myśliwych. Inne nazwy dla tej pełni to Pełnia Podróży (uważa się, że ma ona swoje źródło w obserwacji migrujących ptaków, a także innych zwierząt przygotowujących się do zimy) oraz Pełnia Więdnących lub Obumierających Traw.