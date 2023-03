Pełnia Księżyca tuż-tuż. Nazywa się ją też Robaczym Księżycem lub Pełnią Śmierci

Pełnia Robaczego Księżyca. Skąd ta nazwa?

Nazwa pełnia Robaczego Księżyca ma swoje korzenie w tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, którzy obserwowali naturę i na tej podstawie nazywali pełnie Księżyca. Robaczy Księżyc to nawiązanie do odpuszczania ściskającego glebę mrozu, co umożliwia wydostanie się na powierzchnię Ziemi na przykład dżdżownicom.

Inne nazwy dla tej pełni to Czysta Pełnia czy Skrzypiąca Pełnia. To ostatnie określenie odnosi się do pokrywy śnieżnej, która łatwo pęka po tym, jak topiła się w ciągu dnia i zamarzała w nocy. Niektóre ludy nazywały marcową pełnię Kruczą, Mleczną lub Cukrową, co nawiązuje do budzącej się z uśpienia przyrody. Kolejne określenie to Pełnia Śmierci - wzięło się ono z faktu, że jest to ostatnia zimowa pełnia.