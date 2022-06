Odkryto nowy gatunek terizinozaura. Miał pazury jak noże, ale nie służyły mu do tego, o czym myślicie

Terizinozaury zamieszkiwały ziemię w okresie kredy. Dzięki skamielinie, znalezionej w osadach morskich w Japonii, naukowcy odkryli, że jeden z gatunków należący do tej rodziny mógł być wyposażony w pazury przypominające noże.

Miliony lat temu wybrzeża dzisiejszej Azji były zamieszkiwane przez dinozaura, który zamiast palców miał noże. Dinozaur ten należał do rodziny terizinozaurów - dwunożnych i głównie roślinożernych trójpalczastych gadów, żyjących w okresie kredy (około 145 do 66 milionów lat temu). Niedawno badacze z Japonii i Stanów Zjednoczonych opisali najmłodszą skamieniałość terizinozaura, znalezioną w Japonii. Pozostałość to również pierwsza skamielina znaleziona w osadach morskich w Azji.

Nowy gatunek opisany został jako Paralitherizinosaurus japonicus.

Artystyczna wizja dinozaura z gatunku Paralitherizinosaurus japonicus Masato Hattori/Hokkaido University

Trudności w klasyfikacji

Skamielinę w kształcie haka, zawierającą części kręgu, nadgarstka oraz przedniej stopy, odkryto w 2008 roku. Była zamknięta w konkrecji, a więc agregacie powstałym w wyniku narastania warstw mineralnych. Od samego początku badacze podejrzewali, że należy do terizinozaura, ale ze względu na brak danych do porównania, nie mogli tego ostatecznie potwierdzić. Potem przekazano ją do zbiorów Muzeum Historii Naturalnej w mieście Nakagawa na wyspie Hokkaido w Japonii.

Dzięki informacjom pozyskiwanym przez lata można było w końcu sklasyfikować skamieniałość na podstawie kształtu pazura przedniej części kończyny. Badania prowadził już inny zespół paleontologów.

Na podstawie przeprowadzonej analizy autorzy badania doszli do wniosku, że skamieniałość o długości około 10 centymetrów należała do terizinozaura, który żył około 80-82 milionów lat temu. Jak stwierdzili, jego łapy mogły być wyposażone w bardzo ostre pazury. Służyły one przeczesywaniu roślinności w poszukiwaniu pożywienia, a nie zabijania innych zwierząt. Ponieważ naukowcy podejrzewają, że ten gatunek terizinozaura używał swoich pazurów w konkretnym celu, uznali, że okaz ten pojawił się później w linii tej rodziny. Jak przekazali badacze, u wczesnych terizinozaurów pazury nie były przystosowane do jednej czynności.

- Ten dinozaur używał swoich pazurów jako narzędzi do żerowania, a nie narzędzi agresji. Przyciągał krzewy i drzewa bliżej pyska, by móc się posilić - powiedział jeden z autorów badania Anthony Fiorillo, profesor na Wydziale Nauk o Ziemi im. Roya M. Huffingtona na Southern Methodist University (SMU) w Dallas. - Uważamy, że zginął na lądzie i został zmyty do morza - dodał.

Pazury i rozmiar Paralitherizinosaurus japonicus Genya Masukawa/Hokkaido University

"Pozostajemy ostrożnymi optymistami"

Według badania skamieniałości terizinozaurów są znajdowane w całej Azji, a także w Ameryce Północnej. Wiadomo, że przystosowanie do życia w środowiskach przybrzeżnych zyskały z czasem. W Japonii znaleziono jeszcze dwie kolejne pozostałości po terizinozaurze, ale nie zostały jeszcze opisane.

- Tylko na podstawie tej skamieliny nie można potwierdzić, jak duży był terizinozaur - stwierdził Fiorillo. Naukowcy są jednak przekonani o jego sporych gabarytach. Jak podało Muzeum Paleontologii Uniwersytetu Kalifornijskiego, wielkością mógł przypominać hadrozaura - gada o "kaczym dziobie", który mógł osiągnąć długość dziewięciu metrów i ważyć do trzech ton. - Skamieniałość jest tak dobrze zachowana, że moglibyśmy znaleźć więcej pozostałości tego zwierzęcia, gdybyśmy ponownie odwiedzili to miejsce. Pozostajemy ostrożnymi optymistami - powiedział Fiorillo.

Badany pazur Paralitherizinosaurus japonicus Yoshitusgu Kobayashi/Hokkaido University

