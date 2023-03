Parada planet 2023 na nocnym niebie. Czy będzie widoczna w Polsce? Jakie planety ustawią się w jednej linii?

Przed nami, już we wtorek 28 marca, rzadkie zjawisko astronomiczne, zwane paradą planet. Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Uran ułożą się na niebie w jednej linii. Czy będzie to można dostrzec także w naszym kraju? Co możemy zrobić, aby obserwacja się udała?

Kalendarz astronomiczny na końcówkę marca przewiduje ciekawe zdarzenie na nocnym niebie. Czeka nas tak zwana parada planet. Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Uran znajdą się jednocześnie na nieboskłonie i utworzą linię. Zjawisko rozpocznie się we wtorek 28 marca i ma być widoczne - jeśli warunki atmosferyczne na to pozwolą - przez kilka kolejnych nocy.

Jak wyjaśnił w rozmowie z CNN Cameron Hummels, astrofizyk z Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego (Caltech), wspomniane planety będzie można obserwować i potem, choć w mniej spektakularnych ułożeniach.

Parada planet. Czy będzie widoczna?

Jak opisał Hummels, planety we wtorek ustawią się na niebie "jak perły w naszyjniku".

Taka parada planet pojawia się raz na kilka lat - podkreślił ekspert. W wielu przypadkach - zapewniał - możliwe jest jej podziwianie nieuzbrojonym okiem, i to nawet w rozświetlonym mieście. By jednak zwiększyć szansę na udaną obserwację, lepiej udać się w mniej zabudowany, mniej "zanieczyszczony światłem" teren i spoglądać w niebo już w okolicach zachodu słońca.

W przypadku Polski we wtorek 28 marca zachód słońca nastąpi około godziny 19 (w Warszawie o 19.02)

Czy paradę planet zaobserwujemy w Polsce?

Czy w Polsce będziemy mogli zobaczyć paradę? Jak potwierdziło portalowi tvnmeteo.pl Obserwatorium Astronomiczne UMK w Piwnicach, pięć planet w jednej linii będzie widocznych na naszym niebie, oczywiście o ile pozwoli na to pogoda i nie będzie dużego zachmurzenia.

Powinniśmy patrzeć na zachód, warto jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie "paradujące" planety mogą okazać się widoczne gołym okiem. Jak podkreślił Adam Hurcewicz, autor bloga "O kosmosie i astronautyce", bez specjalnego sprzętu będziemy mogli na pewno dostrzec Wenus i Marsa. Wenus, często nazywana "gwiazdą wieczorną", będzie najłatwiejsza do znalezienia, jest najjaśniejszym obiektem na niebie z wyłączeniem Księżyca. Mars także lśni dość jasno, a ponadto tego wieczora będzie wysoko nad horyzontem.

Co do pozostałych planet, to Uran będzie znajdować się w okolicy Wenus, jednak jest jedną z najdalej położonych planet Układu Słonecznego i jego blask może nie być wystarczający, by dało się to ciało niebieskie dostrzec gołym okiem. Jowisz i Merkury będą położone bardzo blisko siebie, ale tuż nad linią horyzontu, w ich obserwacji może zatem przeszkadzać jasna łuna, jaką pozostawia zachodzące słońce. Planety te same zresztą schowają się za horyzont w ciągu kilkudziesięciu minut od zachodu słońca.

Parada planet to jak 44444 kilometry na liczniku

Takie formacje planet nie zdarzają się często. W czerwcu zeszłego roku co prawda mogliśmy podziwiać na niebie równocześnie Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna, ale działo się to po raz pierwszy od dłuższego czasu.

Astrofizyk Cameron Hummels, nie negując tego, że zdarzenie jest spektakularne i wręcz zachęcając do obserwacji, podkreślił, że w samym ułożeniu planet w jednej linii nie głębszego znaczenia. - To trochę tak jak z licznikiem kilometrów w samochodzie. Gdy pokazuje na przykład 44444 kilometry, to fajny i niezwykły moment, ale tak naprawdę nic nie znaczy - podsumował.

Mateusz Krymski/PAP

Autor:kw//rzw

Źródło: CNN, tvnmeteo.pl